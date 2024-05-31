В школах Киева прозвучал последний звонок: почему учебный год завершился раньше (видео)

Трепетный и важный день для каждого школьника

В пятницу, 31 мая, во всех учебных заведениях Киева прозвучал последний звонок. Учебный процесс в этом году в столице завершился намного раньше, чем в предыдущем, и это стало возможно благодаря сразу нескольким факторам.

При этом документы об образовании будут выдаваться на протяжении всего июня. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в интервью жкрналистам "Киев 24".

Так, в каждом городе педагогические советы и руководители школ самостоятельно определяли продолжительность учебного года и дату его окончания, даты каникул, необходимость и день проведения праздника последнего звонка и тому подобное.

В Киеве было решено провести последний звонок в последний день мая — 31 числа. Это стало возможно благодаря тому, что образовательный процесс в столице не прекращался, школы не меняли сроки каникул и работали по образовательным программам в соответствии с графиком.

"Каждая школа имеет право определять сама свой формат последнего звонка. Главное, чтобы была соблюдена безопасность всех детей", — отметил заместитель председателя КГГА Мондриевский.

По его словам, сегодня последний звонок прозвучал в 417 школах Киева и в этом году столица насчитывает почти 19 тысяч выпускников.

Стоит отметить, что выдавать документы об образовании в Киеве будут в июне по следующему графику:

с 31 мая по 7 июня – свидетельство о получении начального образования;

с 13 по 19 июня – свидетельство о получении базового среднего образования;

с 20 по 26 июня – свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Напомним, что учебный год 2022-23 был увеличен и в Киеве последний звонок прозвучал лишь 16 июня. Это произошло из-за того, что военное положение позволяет Кабинету министров регулировать длительность учебного года.

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