Адвоката Медведчука хочуть включити до важливої комісії Київської міськради

Досить сумнівна кандидатура

У четвер, 30 травня, під час сесія Київради колишнього члена нині забороненої партії ОПЗЖ та адвоката Віктора Медведчука Ігоря Кириленка хочуть включити до комісії з питань регламенту, депутатської етики та корупції. Ця комісія вирішує суперечки щодо регламенту та багато інших серйозних питань.

Відповідний проект рішення було опубліковано напередодні на офіційному сайті Київської міськради. Він помічений як "невідкладний".

Так, на сесію Київради виноситься як невідкладний проект рішення, за яким депутат Київради від забороненої в Україні політичної партії "ОПЗЖ" Ігор Кириленко може обійняти посаду члена постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та корупції.

Проект рішення підписаний міським головою Віталієм Кличком — він і є суб’єктом подання.

Ця комісія важлива тим, що вона визначає правила роботи Київради, погоджує кадрові рішення та вирішує суперечки щодо регламенту, які регулярно виникають на пленарних засіданнях.

Також ця комісія є ключовою у встановленні обмежень щодо депутатів від заборонених партій.

Нагадаємо, що Кириленко ще у лютому намагалися призначити заступником голови Комісії з культури при Київській міській раді. Втім, після широкого суспільного резонансу та розголосу проект рішення зник із сайту Київради.

Відомо, що проект рішення "Про внесення змін до Переліку персонального складу постійних комісій Київської міської ради IX скликання", яким хочуть призначити Кириленка, зареєстрували як невідкладний. Його мали розглянути на сесії Київради 8 лютого.

Проте невдовзі проект рішення зник із сайту Київради.

Варто зазначити, що Ігор Кириленко – це багаторічний довірений адвокат Віктора Медведчука. Він відомий поданням інтересів Медведчука у позові про заборону книги Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса.

Нагадаємо, 2020 року екс-депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук через суд намагався заборонити поширення книги історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". У ній докладно розповідалося про участь адвоката Медведчука, призначеного радянською державою, в судилищі над Стусом.

На можливе призначення Кириленка відреагував і сам Вахтанг Кіпіані. Він зазначив, що обурений інформацією про можливе "просування" адвоката Медведчука до Київради та попросив громадськість не мовчати про це.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто у Києві має відповідати за автомобілі на штрафмайданчиках. За словами столичного адвоката Ярослава Куца, саме Національна поліція є відповідальною за кожен евакуйований автомобіль.