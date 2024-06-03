Київ порине у темряву: коли не буде світла у столиці та області

Киян закликають економно використовувати електроенергію

У понеділок, 3 червня, у Києві та області застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Вони діятимуть з 00:00 до 24:00, оскільки ліміту гостро не вистачає, а ситуація в енергосистемі залишається дуже важкою.

Про це повідомляє компанія ДТЕК. Зазначається, що виділених лімітів "Укренерго" вистачить приблизно на 80% потреб столиці.

Так, Київ та область, а також у низку інших українських регіонів повертаються планові відключення електроенергії. На понеділок, 3 червня, заплановано відключення світла на добу. Це стосуватиметься всіх областей України, крім Дніпра.

Виділених "Укренерго" лімітів вистачить на покриття потреб:

80% столиці

68% Київщини

74% Одеської області

84% Донецької області

Причина повернення відключень світла полягає в тому, що частину блоків атомних станцій, які допомагали пошкодженій українській енергосистемі триматися на плаву, довелося повернути на планові ремонти.

Однак першочергова та основна причина стабілізаційних відключень – це руйнівні наслідки російських атак на енергосистему України.

ДТЕК закликає мешканців столиці та області продовжувати економно користуватися електроенергією, щоб підтримати стабільність енергопостачання у цей складний період. Для цього користуйтеся енергоємними приладами не в піковий годинник з 17:00 до 00:00, а вдень.

Зазначимо, що відключення світла застосовують у разі перевищення певних лімітів споживання електрики, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.

Нагадуємо, що подивитися погодинні графіки відключень можна на сайті ДПЕК. Для цього:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Чат-боти: в Києві — ДТЕК КЕМ, в області — ДТЕК КРЕМ ;

Телефони : для Києва — 1588, (044) 202 1588 (той же номер з кодами 067, 050 і 073), 0 800 501 588; для області — (044) 459 07 40 (і той же номер з кодами 067, 099 і 093), 0800400740.

Крім цього, знайти інформацію про обмеження електрики можна на сайті YASNO. Для цього необхідно:

Перейти на сайт YASNO.

Виберіть свій регіон у верхньому правому куті.

Натисніть "Графік можливих вимкнень".

Введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, де в Києві знайти "Пункти незламності". Під час тривалих відключень електроенергії, перебоїв з інтернетом та мобільним кияни можуть зайти до місць, де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом.