Готуємось до відключень світла: де киянам знайти "Пункти незламності"

Важлива та актуальна інформація для мешканців столиці

"Укренерго" вводить контрольовані відключення світла по всій Україні та з четверга, 16 травня, у Києві застосовуватимуть погодинні графіки відключення світла. Під час тривалих відключень електроенергії, перебоїв з інтернетом та мобільним зв’язком мешканці та гості столиці завжди можуть відвідати "Пункти незламності".

Наразі у Києві та Київській області діє понад 700 таких пунктів. "Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам про те, як швидко та зручно можна знайти їх у столиці.

Так, для стабілізації роботи енергосистеми країни "Укренерго" запроваджує контрольовані відключення світла для всіх без винятку регіонів. Під час тривалої відсутності світла мешканці Києва можуть відвідати "Пунктами незламності", де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та просто зігрітися.

Як знайти "Пункти незламності" у Києві

"Пункти незламності" були створені для захисту цивільного населення під час надзвичайних ситуацій. Вони є острівцями безпеки, стабільності та тепла.

Такі об’єкти функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно для тимчасового перебування у разі тривалого аварійного відключення електроенергії. На даний час у Києві та Київській області діє понад 700 таких пунктів.

Інформацію про їх розташування можна дізнатися:

у додатку "Дія". Для цього зайдіть у "Дію", натисніть "Послуги", потім натисніть "Пункти незламності", виберіть свою область і завантажте картку. Після цього картка буде доступна для використання офлайн. Додаток покаже всі "Пункти незламності" в радіусі 1,5 км.

У додатку "Дія" є інтерактивна карта, де можна знайти найближчий "Пункт Незламності", дізнатися адресу, графік та умови роботи, а також прокласти до нього маршрут.

у районних адміністраціях та органах місцевого самоврядування

на офіційному сайті

в чат-боті в Telegram або Viber

Раніше "Телеграф" писав про те, як саме працюватиме громадський транспорт у Києві під час відключень світла. "Київпастранс" розглядає альтернативні варіанти.