Київський учитель станцював на останньому дзвонику з учнями і став зіркою TikTok (відео)

Це було неповторно

Молодий київський учитель фізики Руслан Циганков, під час останнього дзвоника, вирішив станцювати з випускниками прощальний танець та опублікував відео у популярній соцмережі. Колаборація педагога та старшокласників вийшла неймовірно яскравою та драйвовою, а ролик уже переглянули понад 320 тисяч разів.

Варто відзначити, що танець був добре відрепетирований, і всі рухалися в такт. Користувачі соцмережі захоплюються молодим учителем і щиро дякують йому за креативність, сміливість, відкритість та безпосередність.

Так, на сервісі для створення та перегляду коротких відео TikTok з’явилося відео останнього шкільного танцю випускників однієї з київських шкіл. Учні одинадцятого класу танцювали під запальний трек із 2000-х від Jakarta.

Головною родзинкою ролика є те, що разом із учнями танцює їхній молодий викладач — 25-річний Руслан Циганков, який працює учителем фізики. Педагог активно розвиває свій TikTok і на його сторінку вже підписано понад 118 тисяч людей.

Цікаво, що вчитель та старшокласники танцюють у стилі "тектонік", який був дуже популярний у 2000-х серед молоді. Викладач рухається дуже впевнено і виглядає справжньою зіркою свята.

Відео з танцем вчителя та учнів набуло величезної популярності і стало справжнім хітом. Його вже переглянули понад 320 тисяч разів, а під постом не припиняють з’являтися позитивні коментарі.

Люди захоплюються молодим педагогом і дякують йому за сміливість та сучасний підхід до навчання дітей:

Відомо, що Руслан Ігорович Циганков – це 25-річний учитель фізики та інформатики, волонтер із Києва. В одній із столичних він шкіл працює вже 4 рік. Руслан Циганков набув популярності в мережі, публікуючи різні відео в TikTok.

Він знімає цікаві ролики про шкільне життя, роботу вчителя, смішні моменти на уроках і показує приклад того, як викладач може стати для своїх учнів справжнім другом та наставником.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Оболонському районі Києва на даху багатоповерхового будинку діти танцювали та знімали TikTok. Підлітки були на краю будівлі на екстремальній висоті і при цьому знімали все на камеру мобільного телефону.