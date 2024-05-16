Графіки відключень світла в Києві: де знайти інформацію про ваш район

Збільшили кількість черг

З 16 травня у Києві будуть застосовувати погодинні графіки відключення світла. Вони можуть застосувати з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до 00:00.

"Телеграф" розповідає як дізнатися інформацію про відключення за своєю адресою. Це можна зробити за допомогою кількох методів.

YASNO

Графіки можна переглянути на сайті YASNO. Для цього необхідно:

Перейти на сайт YASNO.

Вибрати свій регіон у правому верхньому кутку.

Натиснути на "Графік можливих відключень".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також дізнатися про графіки відключень можна за допомогою чат-бота YASNO в Telegram:

Потрібно відкрити чат-бот за посиланням.

Натиснути "Розпочати".

Вибрати свій регіон.

Натиснути "Можливі відключення".

Ввести свою адресу.

ДТЕК

Переглянути графік відключень можна на сайту ДТЕК. Для цього:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Зазначимо, що світло для кожної групи відключатимуть у проміжках тривалістю 4 години. YASNO підкреслює, що в оновленому графіку передбачено інтервали 2-4-3 години, на відміну від попереднього графіка 2-3-4 години.

Кількість черг у столиці збільшили з трьох до шести. Це дозволить зробити відключення електроенергії більш прогнозованими та точними, максимально наблизивши їх до графіка. Завдяки цьому більше споживачів матимуть доступ до електроенергії одночасно.

Раніше "Телеграф" писав, як працюватиме громадський транспорт у Києві під час відключень світла. "Київпастранс" розглядає альтернативні варіанти.