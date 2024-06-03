Киев погрузится во тьму: когда не будет света в столице и области

Киевлян призывают экономно использовать электроэнергию

В понедельник, 3 июня, в Киеве и области будут применять графики стабилизационных отключений света. Они будут действовать 00:00 до 24:00, так как лимита остро не хватает, а ситуация в энергосистеме остается очень тяжелой.

Об этом сообщает компания ДТЭК. Отмечается, что выделенных лимитов "Укрэнерго" хватит примерно на 80% потребностей столицы.

Так, Киев и область, а также в ряд других украинских регионов возвращаются плановые отключения электроэнергии. На понедельник, 3 июня, запланировано отключение света на сутки. Это коснется всех областей Украины, кроме Днепра.

Выделенных "Укрэнерго" лимитов хватит на покрытие потребностей:

80% столицы

68% Киевщины

74% Одесской области

84% Донецкой области

Причина возвращения отключений света заключается в том, что часть блоков атомных станций, которые помогали поврежденной украинской энергосистеме держаться "на плаву", пришлось вернуть на плановые ремонты.

Однако первоочередная и основная причина стабилизационных отключений — это разрушительные последствия российских атак на энергосистему Украины.

ДТЭК призывает жителей столицы и области продолжать экономно пользоваться электроэнергией, чтобы поддержать стабильность энергоснабжения в этот сложный период. Для этого пользуйтесь энергоемкими приборами не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Отметим, что отключение света применяют при превышении определенных лимитов потребления электричества, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

Напоминаем, что посмотреть почасовые графики отключений можно на сайте ДТЭК. Для этого:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Чат-боты: в Киеве — ДТЭК КЕМ, в области — ДТЭК КРЕМ;

Телефоны: для Киева — 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области — (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

Кроме этого найти информацию об ограничении электричества можно на сайте YASNO. Для этого необходимо:

Перейти на сайт YASNO.

Выберите свой регион в правом верхнем углу.

Нажмите "График возможных отключений".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве найти "Пункты несокрушимости". Во время длительных отключений электроэнергии, перебоев с интернетом и мобильным киевляне могут зайти в места, где можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом.