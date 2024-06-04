Суд остаточно став на бік історії: у Києві намагаються зберегти пам'ятку архітектури (фото)

Рішення було підтримано апеляційним і касаційним судами

Касаційний суд підтвердив законність вимог Київської міської прокуратури щодо укладення охоронного договору на "Особняк Баккалинського". Було виявлено, що власник будівлі тривалий час не виконував вимоги законодавства про охорону культурної спадщини.

Про це повідомила пресслужба прокуратури. Історичний будинок розташований на вулиці Юрія Іллєнка, 30.

Особняк Баккалинського, зведений у 1897-1919 роках, є архітектурним пам’ятником в стилі історизму з елементами неоренесансу, модерну та еклектики. Будівля є останнім збереженим зразком одноповерхової житлової забудови колишньої Великої Дорогожицької вулиці.

"З метою захисту інтересів держави у сфері охорони культурної спадщини Київська міська прокуратура у кінці 2022 року звернулася з позовом до суду про зобов’язання недобросовісного власника укласти охоронний договір на вказану будівлю", — йдеться у повідомленні.

Суд першої інстанції визнав вимоги прокуратури обґрунтованими та задовольнив позов. Це рішення було підтримано апеляційним і касаційним судами.

Таким чином, власник "Особняка Баккалинського" зобов'язаний укласти охоронний договір, забезпечуючи збереження цієї важливої архітектурної пам’ятки Києва.

Історична споруда столиці

Для довідки: Особняк збудований підполковником у відставці Пилипом Степановичем Баккалинським, учасником російсько-турецької війни 1877-1878 років. Тут Пилип Степанович прожив свої останні роки.

Після смерті Баккалинського особняк перейшов у спадок його родичам. З архівної справи 1918 року стає відомо, що тут мешкали й інші люди. Чотирикімнатну квартиру займала Естер-Геня Мордківна Кочержинська з родиною з дев'яти осіб, а подібну квартиру орендував сам власник будинку — Федір Федорович Бакалинський, службовець Акцизної управи. Його син Дмитро, студент, жив у скромній однокімнатній квартирі в мезоніні.

Зміна часів принесла зміни й до особняка. За радянської влади його було націоналізовано, й тут розмістилися різні установи. Фасад особняка, колись свідчення заможного життя власника, зберіг свою красу. Будинок симетричний, з парадним входом у центрі, акцентованим порталом на колонках та фронтоном з люкарною.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві закрили популярний McDonald’s. Саме цей ресторан щорічно входив до п’ятірки найбільш відвідуваних в Україні.