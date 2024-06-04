Світла не буде по 7 годин: графіки відключень у Києві 4 червня
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Електрика може бути відсутня навіть у "сірих" зонах
У вівторок, 4 червня, у Києві застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень. Діятимуть вони впродовж всієї доби.
Про це повідомляє компанія ДТЕК. Світло вимикатимуть до 24:00.
"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина: за вказівкою Укренерго, завтра впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що електроенергія може бути відсутньою по 7 годин. До ремонту вивели два енергоблоки разом із лінією імпорту зі Словаччини. Тому світла не буде навіть у "сірих" зонах.
"Завтра знову стабілізаційні, обмеження більші, ніж сьогодні — 26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків", — написав Коваленко.
Нагадуємо, переглянути графіки відключення світла можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:
- Перейти на сайт ДТЕК.
- Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".
- Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Також графіки можна знайти на сайті YASNO. Для цього необхідно:
- Перейти на сайт YASNO.
- Вибрати свій регіон у правому верхньому кутку.
- Натиснути на "Графік можливих відключень".
- Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Раніше "Телеграф" писав, як працюватиме громадський транспорт у Києві під час відключень світла. "Київпастранс" розглядає альтернативні варіанти.