Суд окончательно принял сторону истории: в Киеве пытаются сохранить памятник архитектуры (фото)

Решение было поддержано апелляционным и кассационным судами

Кассационный суд подтвердил законность требований Киевской городской прокуратуры по заключению охранного договора на "Особняк Баккалинского". Было выяснено, что владелец здания долго не выполнял требования законодательства об охране культурного наследия.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Исторический дом расположен на улице Юрия Ильенко, 30.

Особняк Баккалинского, построенный в 1897-1919 годах, является архитектурным памятником в стиле историзма с элементами неоренессанса, модерна и эклектики. Здание является последним сохранившимся образцом одноэтажной жилой застройки бывшей Большой Дорогожицкой улицы.

"В целях защиты интересов государства в сфере охраны культурного наследия Киевская городская прокуратура в конце 2022 года обратилась с иском в суд об обязательстве недобросовестного владельца заключить охранный договор на указанное здание", — говорится в сообщении.

Суд первой инстанции признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил иск. Это решение было поддержано апелляционным и кассационным судами.

Таким образом, владелец "Особняка Баккалинского" обязан заключить охранный договор, обеспечивая сохранение этого архитектурного памятника Киева.

Историческое сооружение столицы

Особняк построен подполковником в отставке Филиппом Степановичем Баккалинским, участником русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Здесь Филипп Степанович прожил последние годы.

После смерти Баккалинского особняк перешел по наследству его родственникам. Из архивного дела 1918 становится известно, что здесь жили и другие люди. Четырехкомнатную квартиру занимала Эстер-Геня Мордковна Кочержинская с семьей девяти человек, а подобную квартиру арендовал сам владелец дома — Федор Федорович Бакалинский, служащий Акцизной управы. Его сын Дмитрий, студент, жил в скромной однокомнатной квартире в мезонине.

Смена времен принесла изменения и к особняку. При советской власти он был национализирован, и здесь разместились разные учреждения.

Фасад особняка, когда-то свидетельство богатой жизни владельца, сохранил свою красоту. Дом симметричный с парадным входом в центре, акцентированным порталом на колонках и фронтоном с люкарной.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве закрыли популярный McDonald’s. Именно этот ресторан ежегодно входил в пятерку самых посещаемых в Украине.