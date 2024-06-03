Вода заливає вулицю: у Києві стався масштабний потоп (відео)

На місці вже працює ремонтна бригада

У понеділок, 3 червня, у Дніпровському районі Києва сталася масштабна комунальна аварія. По вулиці Празькій була пошкоджена водопровідна мережа та розпочався справжній потоп.

На місці вже працюють столичні комунальники, які обстежують проблемну ділянку. Про це повідомляється у соціальних мережах.

Так, на вулиці Празькій сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні. Ділянку вже обстежує аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу".

Варто зазначити, що вода за лічені хвилини залила всю вулицю — машинам доводиться їздити "річкою", а люди взагалі не можуть пройти пішохідними доріжками. Також вода затопила трамвайні колії та праві смуги автомобільної дороги.

У КМДА відреагували на подію та запевнили киян у тому, що у разі тимчасового припинення водопостачання абонентам повідомлять окремо.

"На вул. Празькій сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні. Ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу". У разі тимчасового припинення водопостачання повідомимо окремо", — йдеться в повідомленні.

На місці події працюють не лише комунальники, а й патрульні поліцейські.

Причини та обставини НП встановлюються. Аварію намагаються оперативно ліквідувати.

Аварія сталася на вулиці Празькій

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