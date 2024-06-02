У Києві через зливу затопило вулицю, що перетинає три райони столиці, рух ускладнений (карта)

Рух транспорту ускладнений в обох напрямках

Сьогодні, 2 червня, столицю України накрила негода. Через потужну зливу затоплено кілька вулиць. Це ускладнює дорожній рух.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва. За її даними, станом на 18:15 у Києві ускладнено рух автотранспорту на вулиці Стеценка.

"У зв'язку зі значними опадами на вулиці Стеценка, рух транспорту ускладнений в обох напрямках", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські попереджають про необхідність враховувати ці дані при плануванні поїздок.

Нагадаємо, що у неділю, 2 червня, синоптики прогнозували на більшій частині території України грозові дощі, місцями з градом та шквалами, 15 – 20 м/с.

Також ми повідомляли про те, що на Закарпатті потужна буря пронеслася кількома містами і наробила біди людям. Так град, який у місті Тячів був розміром із м’яч для настільного тенісу, пошкодив майно, а сильний вітер зніс дахи.