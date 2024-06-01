У Києві закрили популярний McDonald’s: стала відома причина

На один ресторан швидкого харчування у столиці поменшало

У суботу, 1 червня, стало відомо про те, що в Києві закрився один із найпопулярніших ресторанів мережі McDonald’s, розташований на Вокзальній площі біля Центрального залізничного вокзалу. Як виявилось, заклад закривають на масштабну реконструкцію.

Цікаво, що саме цей ресторан щорічно входив до п’ятірки найбільш відвідуваних McDonald’s в Україні. Про це повідомляє портал LIGA.net із посиланням на прес-службу МакДональдз.

Відомо, що McDonald’s біля Центрального київського залізничного вокзалу збираються кардинально змінити та реконструювати. Ремонтні роботи планують завершити вже до листопада 2024 року.

Після ремонту ресторан на Вокзальній кардинально зміниться. Тут буде новий дизайн приміщень, а основна зала зможе вмістити одночасно 193 особи. Також буде реконструйовано простору терасу на 88 посадкових місць.

Тут буде встановлено 11 двосторонніх терміналів самообслуговування. Крім цього повідомляється, що у McDonald’s на Вокзальній встановлять пасажирський ліфт із прозорими панелями. Цей заклад стане першим закладом McDonald’s в Україні із таким пасажирським ліфтом.

Нагадаємо, McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів, що спеціалізуються на фастфуді. Перший заклад мережі був відкритий у 1997 році саме у Києві.

У день відкриття біля McDonald’s зібралися натовпи людей, які хотіли спробувати "заморські" гамбургери, картоплю-фрі та колу. Люди збиралися перед входом за кілька годин до офіційного відкриття та вистоювали у чергах по кілька годин.

МакДональдз щороку входить до переліку найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців.

Перший McDonald’s у Києві на Лук’янівці

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