Стейки з ведмежатини та відбивні з оленини: чим дивував культовий київський ресторан "Мисливець" (фото)

Ціни тут завжди були вищими за середні

Триповерховий ресторан з назвою "Мисливець" знаходився у Гідропарку біля мосту Метро. Тут гостей дивували екзотичним меню, яке включало в себе страви з оленини, зайчатини, перепелів та навіть справжньої ведмежатини.

З просторих терас ресторану відкривався шикарний краєвид на Дніпро, а в інтер’єрі були використані оригінальні елементи. Ціни тут були по кишені не кожному, але попри це "Мисливець" мав величезну популярність серед мешканців та гостей столиці.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію цього культового місця, яке славилося своєю дивовижною кухнею та приголомшувало розмахом.

Шикарний ресторан стояв на березі Дніпра

Ресторан "Мисливець" було відкрито в 1967 році на території столичного Гідропарку. Заклад налічував три поверхи та міг похвалитися просторими терасами з чудовим видом на Дніпро.

Будівля була збудована в класичному стилі — з колонами, арками, безліччю вікон, огорож та різьблених балясин. У проектування та будівництво ресторану було вкладено дуже багато сил і коштів.

"Мисливець" на етапі будівництва

Внутрішнє оздоблення ресторану "Мисливець" повністю відповідало його назві і було оформлено у вигляді справжнього мисливського будиночка. У залі, розрахованому на 75 місць, на стінах висіли шкури диких звірів та роги, а в нішах стояли опудало птахів.

Столи та стільці були виготовлені із масивного натурального дерева. Офіціанти ж ходили у формах мисливців і також виглядали дуже колоритно.

У звичайні дні ресторан працював з 14.00 до 23.00, а у вихідні та святкові відкривався на годину раніше, а закривався на годину пізніше.

Ресторан міг похвалитися яскравим інтер’єром

Меню закладу вражало гостей екзотичними та ексклюзивними позиціями. Тут подавали перепелів і фазанів, запечене ціле порося із зеленим горошком, відбивні з оленини, зайчатини і навіть ведмежатини, а також готували смачні фірмові коктейлі.

Варто зазначити, що ціни в ресторані були вищими за середнє, але відвідувачі "стягувалися" сюди саме за екзотикою.

Деякі вечори в "Мисливці" грала жива музика та виступали цікаві артисти.

До "Мисливця" приходили за екзотикою

У 1986 році тут сталася пожежа і з цим навіть пов'язана певна містична історія. Так вважається, що колись на цьому місці стояла стара церква, яка була спалена під час жовтневої революції. Пізніше люди її відновили, і саме ця церква стала останнім притулком для місцевих жителів, які ховалися всередині від фашистів — церкву спалили разом із людьми.

Через багато років саме на цьому місці і було збудовано ресторан "Мисливець", який також припинив своє існування після масштабної пожежі, яка сталася через коротке замикання. Старожили кажуть, що це місце "прокляте вогнем".

Ось така сумна доля спіткала легендарний ресторан "Мисливець", який залишився лише на нечисленних фотографіях та в пам’яті його відвідувачів.

Ресторан знаходився у мальовничому місці

Після пожежі 1986 року ресторан було вирішено закрити, а на його території облаштували метеостанцію. У 2004 році будинок ресторану було перебудовано та реконструйовано.

Тут влаштувалася велика IT компанія, яка привела прилеглу територію до ладу і облаштувала всередині офісні будівлі. На даний момент справжній власник будівлі – невідомий.

Сучасний вигляд

Сучасний вигляд

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав відомий київський ресторан "Дубки". Заклад побачив багатьох відомих особистостей, а на його території було знято одразу кілька відомих художніх фільмів.