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Стейки из медвежатины и отбивные из оленины: чем удивлял культовый киевский ресторан "Мисливець" (фото)

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Место считалось культовым
Место считалось культовым. Фото Коллаж "Телеграфа"

Цены здесь всегда были выше среднего

Трехэтажный ресторан с говорящим названием "Мисливець" находился в Гидропарке возле моста Метро. Здесь гостей удивляли экзотическим меню, которое включало в себя блюда из оленины, зайчатины, перепелов и даже настоящей медвежатины.

С открытых террас ресторана открывался шикарный вид на Днепр, а в интерьере были использованы оригинальные элементы. Цены здесь были по карману не каждому, но несмотря на это "Мисливець" пользовался огромной популярностью среди жителей и гостей столицы.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю этого культового места, которое славилось своей удивительной кухней и поражало воображение размахом.

Шикарный ресторан стоял на берегу Днепра

Ресторан "Мисливець" был открыт в 1967 году на территории столичного Гидропарка. Заведение насчитывало три этажа и могло похвастаться просторными террасами с видом на Днепр.

Здание было построено в классическом стиле — с колоннами, арками, множеством окон, ограждений и резных балясин. В проектировку и возведение ресторана было вложено очень много сил и средств.

"Мисливець" на этапе строительства

Внутреннее убранство ресторана "Мисливець" полностью соответствовало его названию и он был оформлен в виде настоящего охотничьего домика. В зале, рассчитанном на 75 мест, на стенах висели шкуры диких зверей и рога, а в нишах стояли чучела птиц.

Столы и стулья были изготовлены из массивного натурального дерева. Официанты же ходили в формах охотников и также выглядели очень колоритно.

В обычные дни ресторан работал с 14.00 до 23.00, а в выходные и праздничные открывался на час раньше, а закрывался на час позже.

Ресторан мог похвастаться колоритным интерьером

Меню заведения поражало гостей экзотическими и эксклюзивными позициями. Здесь подавали перепелов и фазанов, запеченного целого поросенка с зеленым горошком, отбивные из оленины, зайчатины и даже медвежатины, а также готовили вкусные фирменные коктейли.

Стоит отметить, что цены в ресторане были выше среднего, но посетители "стягивались" сюда именно за экзотикой.

В некоторые вечера в "Мисливце" играла живая музыка и выступали артисты.

В "Мисливець" приходили за экзотикой

В 1986 году здесь произошел пожар и с этим даже связа определенная мистическая история. Так, считается, что когда-то на этом месте стояла старая церковь, которая была сожжена во время октябрьской революции. Позже люди ее восстановили и именно эта церковь стала последним убежищем для местных жителей, которые прятались внутри от фашистов — церковь была сожжена вместе с людьми.

Много лет спустя именно на этом месте и был построен ресторан "Мисливець", который также прекратил свое существование после масштабного пожара, который произошел из-за короткого замыкания. Старожилы говорят, что это место "проклято огнем".

Вот такая печальная участь постигла легендарный ресторан "Мисливець", который остался лишь на немногочисленных фотографиях и в памяти его посетителей.

Ресторан находился в живописном месте

После пожара в 1986 году ресторан было решено закрыть, а на его территории обустроили метеостанцию. В 2004 года здание ресторана было перестроено и реконструировано.

Здесь обосновалась крупная IT компания, которая привела прилегающую территорию в порядок и обустроила внутри офисные здания. На данный момент истинный владелец здания — неизвестен.

Современный вид
Современный вид

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как как выглядел известный киевский ресторан "Дубки". Заведение повидало многих известных личностей, а на его территории было снято сразу несколько известных художественных фильмов.

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