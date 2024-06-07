Місце для урядової еліти: як виглядав культовий київський ресторан "Млин" (фото)

У закладі було кілька залів та справжній камін

Київський ресторан "Млин", який спочатку був улюбленим місцем столичних чиновників, міг похвалитися цікавим інтер’єром та різноманітним меню з авторськими позиціями. Також у закладі була шикарна простора тераса з краєвидом на Дніпро.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію цього культового місця, яке могло дати фору будь-якому заміському ресторану та у будь-яку пору року приваблювало десятки відвідувачів.

Ресторан "Млин" був збудований у 1967 році і розташовувався на березі Дніпра в Гідропарку. Спочатку заклад орієнтувався виключно на урядову еліту та був відкритий спеціально для обслуговування апарату ЦК Компартії України. Потрапити сюди могли лише люди з великими зв’язками та грошима.

"Млин" у 1969 році

Ресторан знаходився на березі Дніпра

Наприкінці 80-х – початку 90-х ресторан "переформатувався" і почав працював у форматі громадського харчування. Саме в цей час заклад і відчинив свої двері для пересічних громадян — мешканців та гостей столиці.

Усередині ресторану був цікавий інтер’єр

Ресторан "Млин" міг похвалитися незвичайним інтер’єром в українському стилі з використанням виробів ручної роботи: скатертин, рушників та глиняного посуду. Основний матеріал у оформленні – дерево. У кількох залах могло розміститися близько 400 гостей.

Також архітектори виявили неабияку фантазію і у зовнішньому оформленні закладу використавши мотив справжнього водяного млина. Цікаво, що діаметр водяного колеса складав шість метрів. Крім цього "Млин" привертав увагу завдяки великому, масивному даху, палям та різному дерев’яному та керамічному декору.

Головний фасад ресторану у всій красі розкривався з боку Венеціанської протоки, а з просторої тераси відкривався шикарний краєвид на Дніпро.

Шикарний краєвид на Дніпро

У ресторані могло розміститися близько 400 гостей

Ресторан був дуже популярним серед відвідувачів

У закладі було три тематичні зали: "Камінний зал" зі справжнім каміном, "Мисливський зал" та "Зимовий сад".

На кухні ресторану працювали найкращі кухарі, які готували страви за українськими та європейськими рецептами, вносячи свої авторські корективи.

Меню закладу могло похвалитися великою кількістю цікавих позицій та різноманітними стравами із м’яса, риби та субпродуктів.

"Млин" взимку

Ресторан був дуже популярним місцем серед киян

На жаль, ресторан був повністю зруйнований масштабною пожежею, яка сталася 11 грудня 2015 року.

На даний момент заклад залишився лише на фотографіях та в пам’яті його постійних відвідувачів.

"Млин" у 2013 році

"Млин" у 2013 році

Ресторан повністю згорів у 2015 році

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів і навіть залучали їх до церемоніальних парадах.