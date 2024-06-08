Басейн на даху, свій ліфт та барна зона: як виглядає квартира у Києві за мільйон доларів (відео)

Шикарні апартаменти вражають дизайнерським ремонтом

У Печерському районі Києва продають неймовірний пентхаус із власним басейном та ліфтом. Коштує така елітна квартира у ЖК преміум-класу "PecherSKY" 1,1 мільйона доларів США.

Наголошується, що дизайн саме цієї квартири виграв приз у номінації "Інтер’єр року". Огляд на елітну нерухомість зробив ріелтор та поділився роликом у соцмережах.

Пентхаус це окреме житло на верхньому поверсі багатоповерхового будинку з власною просторою терасою. Саме тут збудовано шикарний басейн, є простір для відпочинку з лежаками та пуфиками, а також організована зелена зона. Територія тераси — 300 квадратних метрів і звідси відкривається чудовий вид на Печерськ.

Сама ж квартира має площу 150 квадратних метрів. На першому поверсі розташована невелика кухонна зона, яка більше схожа на бар. Зазначається, що тут можна готувати їжу — кухня укомплектована всім необхідним. Також у квартирі є власний ліфт, який спустить вас на нижній ярус квартири.

Ремонт у квартирі виконаний у сірих та чорно-білих тонах. Пентхаус обставлений справді дуже стильно, вишукано та витончено. Тут високі стелі, просторі кімнати та дуже багато природного світла.

В оренду квартира не здається. Її готові продати за

Житловий комплекс PecherSKY у Києві розташований по вулиці Болсунівська, 2 у Печерському районі.

Житловий комплекс PecherSKY у Києві, де і знаходиться цей пентхаус, розташований по вулиці Болсунівська, 2 у Печерському районі.

PecherSKY — це РК преміум-класу в якому спроектовані та побудовані дизайнерські апартаменти. Тут є просторі квартири від одно-до семикімнатних, пентхауси та дворівневі апартаменти.

Також ЖК може похвалитися єдиним гостьовим холом зі стелями висотою 7 метрів, 4-рівневим паркінгом з ліфтовим сполученням на 285 паркомісць і 13 безшумними швидкісними ліфтами.

PecherSKY у Києві

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом продають елітний особняк за мільйон доларів. Тут є власний притулок, кілька санвузлів, спа-зона та камін.