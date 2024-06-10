Гучні обшуки в "Нафтогазі" і у Кубракова: реальна земельна "схема" у Києві чи політика?

"Телеграф" з'ясував кілька цікавих деталей щодо справи про забудову біля дендропарку на Сирці

У Києві в контексті нових хвиль будівельного буму продовжують спалахувати земельні скандали. Минулого тижня в низці пабліків з'явилась інформація про нібито обшуки в рамках розслідування планів забудувати територію біля Сирецького дендропарку в Подільському районі, що прилягає до заповідної охоронної зони, і до чергової схеми начебто причетні деякі колишні і нинішні високопосадовці.

"Телеграф" з'ясовував, про яку саме землю йде мова та який прихований політичний поворот з'явився у цій історії.

Чому дендропарк на Сирці знову потрапив в епіцентр уваги?

Зокрема у Телеграм-каналі NABU Daily Олега Новікова опублікували повідомлення про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело низку обшуків у осіб, пов'язаних з главою "Нафтогазу".

"НАБУ і САП провели обшук в осіб, які, за даними слідства, пов'язані з головою правління НАК "Нафтогаз України" Олексієм Чернишовим. Події пов'язані з однією зі справ вже звільненого віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова, коли його намагався підкупити забудовник Сергій Копистира (КСМ Груп) за не розривання договорів, які надали його компанії змогу забудувати землю в Києві. Йшлося про земельну ділянку поблизу Сирецького дендропарку та Рогозів яру, яку за часів очолювання Чернишовим Міністерства розвитку громад та територій ДП "Укркомунобслуговування" "передало" у користування ТОВ "Сітігазсервіс". Копистира планував побудувати житловий комплекс по вулиці Тираспільський, 43, а Кубракову надати неправомірну вигоду у вигляді квартир", — стверджувалося у новини.

Як зазначалось, у фігурантів нібито повилучали телефони, флешки, планшети, на яких можуть бути докази пов'язаності, листування щодо обставин справи тощо. "В декого познаходили видалені повідомлення в месенджерах, призначені експертизи", — йшлося у повідомленні.

Урочище Рогозів яр на Сирці біля дендропарку

Водночас, як уточнили "Телеграфу" в пресслужбі НАБУ, у відомстві на сьогодні "не можуть ані підтвердити інформацію про обшуки, ані спростувати".

А в пресслужбі САП нашому виданню повідомили, що "не коментують слідчі дії".

Відсутня інформація про обшуки і на офіційних сайтах цих антикорупційних відомствах. Зазвичай про подібні слідчі дії, а тим паче щодо високопосадовців чи ексчиновників, там повідомляється. Втім, і спростування від держорганів про ці обшуки також не було.

Офіційний запит "Телеграфу" до "Нафтогазу" з приводу цієї напів сенсаційної ситуації на момент публікації статті залишився без відповіді.

Не коментують ситуацію ні Кубраков, ні Чернишов, ані інші згадані вище особи — дзвінки та повідомлення журналістів "Телеграфу" залишилися без відповідей.

Тим часом, як розповідають джерела "Телеграфу" в правоохоронних органах, дані обшуки та інші слідчі дії дійсно були і провадження таке існує. Триває розслідування, тож його обставини станом на зараз становлять таємницю слідства.

Зазначимо, урочище Рогозів яр знаходиться у парку Сирецький гай з північної сторони Сирецького дендропарку. Місцевість відома струмком Рогостинка (або Курячий Брід), лівої притоки річки Сирець, а також залишками колишнього великого листяного лісу в районі масиву Сирець.

Тираспольська, 43, територія агрофірми, земля якої - у держвласності

До території біля дендропарку вже давно придивляються різні забудовники

Зараз зліва урочища височіють нові житлові комплекси — "Місто Квітів" та "Сирецькі сади". А по Тираспольській, 43 розташований цілісний майновий комплекс державного підприємства "Квіти України" — напівзанедбаного тепличного агрогосподарства.

Тираспольська, 43, залишки тепличного господарства біля дендропарку

Майже пів гектара землі в 1 км від метро "Сирець" оточують парки і нові ЖК

Кулуарний політичний момент

Як повідомляють джерела "Телеграфу" у провладних колах, новина про обшуки у Чернишова дивним чином співпала з чутками про його ймовірне переведення з "Нафтогазу" і призначення в Кабмін. Що надає цьому скандалу певного політичної пікантності. Але ніхто з наших високопоставлених співрозмовників цього 100%-во не підтверджує.

Не спростовує та не підтверджує своїх урядових амбіцій і сам Чернишов, уникаючи коментарів журналістам з цього приводу.

В кулуарах же кажуть, що він нібито не хоче якогось "посереднього" призначення на міністерську посаду, а нібито мітить аж у віцепрем'єри. Але все це, знову ж, на рівні чуток і без жодної конкретики.

Чому забудовникам так цікава земля біля дендропарку?

Раніше у Фонді держмайна повідомляли "Телеграфу", що цілісний майновий комплекс "Квітів України" на Тираспольській, 43 залишився у держвласності після судової "війни" держави з підприємством із орбіти Василя Хмельницького, забудовника та інвестора.

А в Департаменті земельних ресурсів КМДА на запит видання уточнювали, що земля під "Квітами України" станом на кінець минулого року була "порізана" на п'ять ділянок.

До того КМДА "Телеграфу" також пояснювали, що для Тираспольської, 43, на рівні міста відсутній детальний план забудови території. А отже ця земля загальною площею 0,5 гектара перебуває у своєрідній "сірій зоні" на мапі міста — поза чітким регулюванням з обмеженнями. Напевно, цими прогалинами і спробували скористатися спритні деякі девелопери.

Як повідомлялось, у травні 2023 року НАБУ проводило обшук вдома у Хмельницького у справі про купівлю фірмою бізнесмена землі та будівлі у держпідприємства, підпорядкованого МВС. Ця ділянка розташована поруч із престижним житловим кварталом "Новопечерські Липки" у Києві. За версією слідства, ціна угоди нібито була заниженою, а посадовці держкомпанії могли привласнили виручені гроші. Причому сам продаж, мовляв, відбувався завдяки підробці документів.

2022-го ДБР відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовцями Фонду держмайна під час конкурсу з приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній "Більшовик"), який 2021-го виграла компанія, пов’язана з Хмельницьким. За версією слідства, приватизація заводу, розташованого на 35 гектарах землі неподалік центру Києва, відбулась за заниженою вартістю.