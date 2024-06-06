Опубліковано рейтинг мерів українських міст: на якому місці знаходиться Кличко

Респонденти — майже 17 тисяч українців

Віталій Кличко 5 червня 2014 року вперше склав присягу міського голови Києва та на десять років очолив владу у столиці України. Підсумовуючи досягнення та провали мера столиці, "Телеграф" вирішив проаналізувати опитування Міжнародного республіканського інституту та подивитися на рівень довіри киян до чинного градоначальника.

Варто зазначити, що масштабне опитування проводилося від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Так, найкраще в Україні ставлення спостерігається до мера Харкова Ігоря Терехова, якого 65% хотіли б переобрати на наступний термін. Найбільш невтішні показники спостерігаються у мера Ужгорода Богдана Андрєєва – його переобрання хотіло б лише 7% населення міста.

Мера Києва Віталія Кличко хотіли б переобрати 25% опитаних, а його діяльність схвалює 42% респондентів. Водночас 49% опитаних вважають, що столичний мер має "доопрацювати свій термін" і на наступних виборах "необхідно обрати іншого кандидата".

Також 18% респондентів хочуть, щоб Кличко якнайшвидше залишив свою посаду.

Найбільше схвалення діяльності спостерігається у мера Харкова Ігоря Терехова – 80%. На другому місці у рейтингу схвалення діяльності опинився мер Хмельницького Олександр Симчишин – 66%.

Також понад 50% схвалення своєї діяльності отримали мери Івано-Франківська, Вінниці, Одеси та Луцька.

Найгірший показник у мера Ужгорода Богдана Андрєєва. Його діяльність схвалюють 27% городян.

Окрім мера Ужгорода, низьке ставлення до діяльності спостерігається у мера Миколаєва Олександра Сенкевича та мера Львова Андрія Садового – 36% та 38% відповідно.

Раніше "Телеграф" підготував рейтинг ляпів Кличків, які підірвали мережу. Редакція підібрала топ-10 казусних ситуацій з мером та його знамениті вислови, які стали відомими на всю країну.