Нове життя після з фронту: як центр у Києві допомагає адаптуватись ветеранам і їхнім родинам

Юридична підтримка, нові професії та спорт для поранених

В одному з історичних будинків у центрі столиці розташувався "Київ мілітарі хаб" – дуже важливе місце, де учасники бойових дій і члени їхніх родин можуть отримати всебічну допомогу та підтримку.

"Телеграф" дізнався, як працює цей центр на вул. Бастіонна, 11 і які послуги тут пропонують.

Десятки тисяч звернень

Так історично склалося, що у просторі для захисників і захисниць працюють переважно учасники бойових дій, члени їхніх сімей і волонтери.

"Київ мілітарі хаб" (Центр комплексної підтримки учасників бойових дій)

— Щоб розуміти потреби захисників, треба бути обізнаним у цій темі, знати виклики, з якими вони стикаються. Тому більшість з нас – люди з ветеранського та волонтерського руху. Мій чоловік — військовий ще з 2014 року. Також тут працюють ветерани, жінки і матері загиблих бійців, — розповідає одна з працівниць.

Центр надає широкий спектр послуг – від юридичної та психологічної допомоги до працевлаштування, профорієнтації та перекваліфікації. Тут також є реабілітаційний центр і тренажерний зал, де військові можуть пройти відновлювальні програми.

Отримати допомогу можуть чинні військовослужбовці, ветерани, родини загиблих і поранених. Наприклад, якщо чоловік зник безвісти або потрібно оформити фінансові виплати, тут допоможуть зі всією інформацію. Всім цим центр займається ще з 2017 року.

А з початку 2022 року і по сьогодні сюди звернулося понад 28 000 людей.

Нові професії та гранти на бізнес

Одним з надихаючих напрямів роботи "Київ мілітарі хабу" є сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи для ветеранів. Як розповідає працівник Роман Ушев, тут допомагають як із пошуком вакансій, так і з отриманням грантів на розвиток бізнесу.

— У червні ми запустили програму разом з Міністерством освіти — учасники бойових дій та їхні родини можуть отримати другу безкоштовну освіту в деяких вишах, — пояснює він. — Держава надає їм ваучери, покриваючи вартість навчання. Багато ветеранів хочуть здобути нові професії після повернення з фронту.

Для працевлаштування центр уклав меморандуми з низкою великих підприємств — ДТЕК, "Київський метрополітен", меблеві фабрики тощо. Вони навіть беруть на роботу поранених, у тому числі з ампутаціями.

Утім, багато хто з військових прагне відкрити власний бізнес. Для цього центр співпрацює з Державною службою зайнятості, яка надає мікрогранти — від 250 тис. грн на розвиток самозайнятості до 1,5 млн грн при створенні трьох робочих місць.

— Ми проводимо інтенсивні курси для ветеранів — як відкрити справу, скласти бізнес-план, податки і так далі. Консультантами виступають члени комісій, що розподіляють гранти. Тобто зі всім допомагаємо, — ділиться Ушев.

Роман згадує історію одного з підопічних, який відкрив власну клініку на гранти.

— Спочатку він отримав стартовий капітал, а потім виграв і більший грант для розширення бізнесу, — каже він.

Загалом, у центрі приділяють багато ваги працевлаштуванню ветеранів. Не кожна вакансія пропонує гідний заробіток, але є що обрати. Робота допомагає військовим адаптуватися до мирного життя після пережитих травм. У когось відкриваються нові таланти в бізнесі чи програмуванні. Головне — підтримати їх на цьому шляху.

На запитання про актуальні вакансії станом на сьогодні Роман відповідає:

— Зараз багато потрібно будівельників, слюсарів, інженерів. Адже країна попри все будується. Також є вакансії в металургії, деревообробці. Окремо — спеціалісти для розмінування територій, IT-сфері, керуванні БПЛА. І, звичайно, весь час потрібні кадри на заводи військово-промислового комплексу.

Осередок для діток військових

Особливу увагу приділяють дітям бійців. Для них регулярно організовують майстер-класи, інтерактивні квести в музеях, зустрічі з цікавими людьми.

Художні та декоративно-прикладні майстер-класи

— Ми намагаємося проводити заходи, які впливають на самоідентичність дітей. Це патріотичне виховання. Хочемо розвивати в дітях почуття гордості за батьків-героїв, любов до України. До занять залучаємо благодійні організації, музеї та волонтерів, — розповідає Валентина, яка відповідає за дитячі програми.

В основному до центру приходять дітки 6-12 років. Для них організовують багато дозвілля: похід у планетарій, плетення браслетів, малювання "рушників" з українським орнаментом, ліплення фігурок або анімаційні заходи. Старші діти вже не так охоче беруть участь у таких подіях. Проте й для них намагаються знайти компроміс.

Також у стінах будівлі є актова зала з театральним гуртком, куди можуть ходити як діти, так і дорослі. А одне з приміщень стало своєрідним музеєм — тут представлені роботи загиблого співробітника Руслана, який любив фотографувати.

Фотографії Руслана Боровика

Грати, плавати, перемагати

Ще одним напрямом роботи центру є адаптивний спорт для поранених бійців.

Спортивний зал

— У нас є повний спортивний комплекс для військових з ампутованими кінцівками, — розповідає Любов. — Поранення не заважають хлопцям займатися футболом, йогою, плавати у басейні. Ми організовуємо для них походи, змагання. Усе це безкоштовно, із залученням професійних тренерів з футболу, баскетболу та інших видів спорту.

Також у центрі періодично формують групи для реабілітації за кордоном. Власне, сприяння реабілітації поранених — ще один ключовий напрям роботи "Київ мілітарі хабу".

Тут облаштували спеціалізований реабілітаційний зал, де встановили сучасні комплекси для відновлення опорно-рухового апарату.

Тренажерний зал для реабілітації військових у "Київ Мілітарі Хаб"

— Хлопці записуються на прийом і приходять у призначений час, — пояснює одна з працівниць. — Фахові реабілітологи підбирають індивідуальну програму для кожного, залежно від ступеня травми. Це можуть бути ушкодження хребта, суглобів, ампутовані кінцівки. Обладнання дозволяє проводити безпечні заняття без надмірного фізичного навантаження відповідно до показань лікаря.

На столику в залі — фото колишнього реабілітолога центру, який, на жаль, помер від важкої хвороби.

— Це була феєрична людина, наша феєрична феєрія, як кажуть дівчата, — згадує Роман. — Він сам пройшов шлях від Майдану до лінії вогню, був двічі поранений, але продовжував допомагати іншим відновлюватись після травм.

Порятунок душ героїв

Більшість людей, які звертаються до центру, потребують психологічної допомоги. І, як розповіла керівниця психологічного відділу Тетяна, зараз у стінах будівлі працює команда з чотирьох психологів. Одна психологиня виконує мобільну роботу.

— Ми проводимо як індивідуальні, так і групові сесії. Приходять дружини загиблих, самі військові, їхні родини, в тому числі з дітьми. Намагаємося витягнути їх зі зневіреного стану, — пояснює вона.

Фахівці використовують різні методики та засоби, зокрема арт-терапію, метафоричні карти, психоедукацію.

— Людина сама знає відповіді, їй просто треба їх відкрити. Наша роль — допомогти відкрутити "ковпачок" і побачити всі можливості й ресурси, що у неї є. Наприклад, іноді після важких подій, військовим важко говорити, але карти допомагають стати розкутішими. Це дуже цікава методика. Іноді здавалося б людина дивиться на абсолютно позитивну картинку, але починає плакати, — ділиться Тетяна.

Під час розмови ми мали можливість випробувати метафоричні асоціативні карти на собі. Витягнувши по картинці, кожен з нас отримав свій індивідуальний меседж від підсвідомості.

— Дивіться, це ви прагнете до чогось, але відчуваєте, що чогось бракує. Можливо, це підтримки оточуючих? Але ж ви маєте внутрішні сили? Запитайте себе, як ви можете їх знайти, — пояснює психологиня.

Оскільки в "Київ мілітарі хабі" працюють з дотичними безпосередньо до війни людьми, то це є дуже виснажливим емоційно. Тому команда регулярно проходить супервізії та інтервізії — обмінюється досвідом і надає допомогу колегам.

Для працівників центру важливо витримати той біль і травми, з якими приходять до них. А більшість відвідувачів приходять саме з важким психологічним станом. Однак об'єднані спільними проблемами, ветерани створили міцну спільноту. Зараз багато відвідувачів центру стали друзями.

*Допомогти центру чи дізнатися деталі його роботи на сторінці у Facebook.