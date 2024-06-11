Квесты, мастер-классы и активный отдых: в Киеве организовывают интересный досуг для детей участников боевых действий

Интересный досуг и патриотическое воспитание для детей защитников

В столичном центре "Киев милитари хаб", который помогает ветеранам адаптироваться после войны, организовывают различные мероприятия также и для детей участников боевых действий. Основная цель — патриотическое воспитание и развитие у детей чувства гордости за своих родителей-защитников.

Об этом "Телеграфу" рассказали сотрудники "Киев милитари хаб". Подробнее о деятельности центра читайте в материале: "Новая жизнь после фронта: как центр в Киеве помогает адаптироваться ветеранам и их семьям".

Для детей в возрасте от 6 до 12 лет регулярно проводятся мастер-классы, интересные интерактивные квесты в музеях, встречи с известными личностями и спортивные мероприятия. Организаторы стараются устраивать занятия, которые помогают детям лучше осознать свою идентичность.

Детям прививают любовь к спорту

Среди мероприятий — походы в планетарий, плетение браслетов, рисование рушников с украинскими орнаментами, лепка фигурок, просмотр анимационных фильмов.

К занятиям привлекают благотворительные организации, музеи и волонтеров. Для старших детей также ищут интересные форматы мероприятий.

Дети участников боевых действий часто посещают музеи

Кроме того, в помещении центра есть актовый зал с театральным кружком, куда могут ходить дети разного возраста. А одно из помещений стало своеобразным музеем — здесь представлены работы любившего фотографировать погибшего сотрудника Руслана.

Фотографии Руслана Боровика

"Мы стараемся проводить мероприятия, влияющие на самоидентичность детей. Это патриотическое воспитание. Хотим развивать в детях чувство гордости за родителей-героев, любовь к Украине. К занятиям привлекаем благотворительные организации, музеи и волонтеров", — подчеркивает Валентина, отвечающая за детские программы в Центре.

Художественные и декоративно-прикладные мастер-классы

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что психолог объяснила, почему испытывать радость во время войны — это нормально. Как оказалось, избавиться от чувства вины можно, помогая другим.