Врятували та хрестили: поліцейські стали хрещеними батьками врятованої дитини (фото)
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Раніше вони допомогли її матері
Правоохоронці сектору реагування патрульної поліції Бучанського управління стали хрещеними батьками. Взимку вони допомогли її мамі.
Про це повідомляє Нацполіція у Київській області. Там додали, що батьки запросили хрестити їхню дочку на подяку за порятунок.
Зазначається, що взимку, під час ворожої атаки на столичний регіон, до відділення № 5 Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що у мешканки села Софіївська Борщагівка розпочалися сутички.
Поліцейські оперативно прибули на виклик та під час вибухів доставили вагітну до столичного перинатального центру.
"Незабаром породілля стала мамою: жінка народила дівчинку. Щоб віддячити правоохоронцям за порятунок, батьки малюків запросили їх хрестити доньку", — додали в поліції.
Тим часом у Запоріжжі у під’їзді багатоповерхового будинку двоє чоловіків намагалися напасти на поліцейську. У неї силоміць намагалися відібрати рюкзак, після чого розпорошили в очі сльозогінний газ.
Нагадаємо, що в Одесі 17-річна дівчина випадково застрелила 23-річного військовослужбовця. За офіційною інформацією, це сталося, коли вона намагалася розібрати зброю.
У Києві чоловік ударив патрульного та виліз на капот поліцейського автомобіля. Порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину.