Врятували та хрестили: поліцейські стали хрещеними батьками врятованої дитини (фото)

Раніше вони допомогли її матері

Правоохоронці сектору реагування патрульної поліції Бучанського управління стали хрещеними батьками. Взимку вони допомогли її мамі.

Про це повідомляє Нацполіція у Київській області. Там додали, що батьки запросили хрестити їхню дочку на подяку за порятунок.

Зазначається, що взимку, під час ворожої атаки на столичний регіон, до відділення № 5 Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що у мешканки села Софіївська Борщагівка розпочалися сутички.

Поліцейські оперативно прибули на виклик та під час вибухів доставили вагітну до столичного перинатального центру.

"Незабаром породілля стала мамою: жінка народила дівчинку. Щоб віддячити правоохоронцям за порятунок, батьки малюків запросили їх хрестити доньку", — додали в поліції.

Тим часом у Запоріжжі у під’їзді багатоповерхового будинку двоє чоловіків намагалися напасти на поліцейську. У неї силоміць намагалися відібрати рюкзак, після чого розпорошили в очі сльозогінний газ.

Нагадаємо, що в Одесі 17-річна дівчина випадково застрелила 23-річного військовослужбовця. За офіційною інформацією, це сталося, коли вона намагалася розібрати зброю.

У Києві чоловік ударив патрульного та виліз на капот поліцейського автомобіля. Порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину.