Спасли и покрестили: полицейские стали крестными родителями спасенного ребенка (фото)

Ранее они помогли ее маме

Правоохранители сектора реагирования патрульной полиции Бучанского управления стали крестными родителями. Зимой они спасли ее маму.

Об этом сообщает Нацполиция в Киевской области. Там добавили, что родители пригласили крестить их дочь в благодарность за спасение.

Отмечается, что зимой, во время вражеской атаки на столичный регион, в отделение № 5 Бучанского управления полиции Киевщины поступило сообщение о том, что у жительницы села Софиевская Борщаговка начались схватки.

Полицейские оперативно прибыли на вызов и во время взрывов доставили беременную в столичный перинатальный центр.

"Вскоре роженица стала мамой: женщина родила девочку. Чтобы отблагодарить стражей порядка за спасение, родители малышей пригласили их крестить дочь", — добавили в полиции.

Тем временем в Запорожье, в подъезде многоэтажного дома двое мужчин пытались напасть на полицейскую. У нее силой пытались отобрать рюкзак, после чего распылили в глаза слезоточивый газ.

Напомним, что в Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила 23-летнего военнослужащего. Согласно официальной информации, это произошло, когда она пыталась разобрать оружие.

В Киеве мужчина ударил патрульного и вылез на капот полицейского автомобиля. Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления.