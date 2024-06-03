"Загубили мене і наше сонечко": окупанти засудили до 25 років в'язниці коханого поліціянтки з Маріуполя Мар'яни Чечелюк

Судилище над чоловіком провели у "ДНР" 22 листопада 2023 року

У так званій ДНР "засудили" на 25 років колонії захисника Маріуполя з "Азова" Владислава Андріанова. Це хлопець слідчої Мар'яни Чечелюк, яку 31 травня визволили з російського полону.

Про це Мар'яна Чечелюк розповіла у своїх соцмережах. Вона разом з коханим та молодшою сестрою були у бункерах "Азовсталі" весною 2022 року, коли ворог цинічно та жорстоко знищував Маріуполь.

Дівчина розповіла, що Владислав вижив після теракту, який Росія влаштувала у колонії в Оленівці. Тоді за словами пропагандистів, там померло багато українських військових, а РФ в обстрілі звинуватила Україну.

Російські видання писали, що судилище над Владиславом Андріановим провели у "ДНР" 22 листопада 2023 року. Окупанти засудили його до 25 років ув'язнення. Мар'яна зазначила, що боротиметься, щоб Росія звільнила її коханого Владислава.

"Мій коханий Азовчику, я дуже на тебе чекаю. Моє серце, моє повітря, моє життя. Якби в мене була можливість сидіти у полоні замість тебе, я не вагаючись залишилась там…Я знаю як Вам там усім складно, як вони знущаються та ламають Вас. Я поруч, в думках, спогадах, зліва у серці, пам'ятаєш? Ти хотів залишити свій слід у нашому сімейному житті, але ці тварини загубили мене разом з нашим сонечком", — написала дівчина.

Мар'яна в коментарях під дописом підтвердила, що була при надії, адже це було останнє бажання її хлопця на заводі, перед виходом в бій, щоб залишити поруч з собою свою копію.

Нагадаємо, у п'ятницю, 31 травня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. В нашу країну повернулось 75 людей. Серед них — воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних. Наймолодша з жінок, Мар’яна Чечелюк була викрадена російськими окупантами в травні 2022 року, у м. Маріуполь. Раніше дівчина працювала слідчою в Національній поліції. Про це розповідає проєкт "Хочу жить". Зазначають, що окупанти викрали дівчину під час виїзду до Запоріжжя із оточеного Маріуполя. Тоді для цивільних організували гуманітарний коридор, її батьків пропустили, а Мар'яну разом із неповнолітньою сестрою Аліною відвезли на фільтрацію до селища Безіменне Донецької області. Звідти Мар'яну відвезли до в'язниці у Донецьку.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії ухвалили вирок військовослужбовцю збройних сил України Антону Байдракову за звинуваченням у нібито вбивстві мирної мешканки Маріуполя у березні 2022 року. Його "засуджено" до 18 років позбавлення волі. І розповідали, що з десяти вироків за звинуваченням українців у шпигунстві, винесених в суді російського Ростова-на-Дону за останні місяці, є і справа мелітопольця Сергія Бутнаря та двох його земляків. Ця людина останні роки боролась з корупцією у системі Держслужби з надзвичайних ситуацій, а тепер стала бранцем Кремля.

Також додамо, що журналістка "Telegraf UA" Вікторія Кушнір взяла інтерв'ю у волонтера Михайла Пуришева. Він розповів про евакуацію людей під авіаударами, фільтрацію, звірства росіян в Маріуполі, зневіру українців в лініях розмежування.