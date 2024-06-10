У Києві чоловік вдарив поліціянта та трощив службове авто: відео
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Зловмиснику загрожує до 5 років в'язниці
У Києві чоловік вдарив патрульного та виліз на капот поліцейської автівки. Порушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Інцидент стався близько 5 години ранку в Подільському районі столиці.
"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 40-річному чоловіку в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Як виявилося, чоловік намагався потрапити до одного з готелів та агресивно поводився. Працівники нічлігу викликали поліцію.
"Місцевий мешканець, бувши постійним клієнтом, приїхав із наміром заселитись, однак йому в цьому відмовили, через те що останній вже неодноразово порушував правила, сварився з громадянами та поводився неадекватно. Почувши відмову, чоловік почав лаятись на вулиці та поводитись агресивно", — розповідають у поліції Києва.
Зловмисник проявляв агресію вже до правоохоронців. Він розмахував руками та лаявся.
Чоловік виліз на капот службового автомобіля поліції та пошкодив його. Після цього завдавати удару в обличчя поліціянту, внаслідок чого останній не втримався на ногах і впав.
Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали чоловіка, який кинув гранату у фасад житлового будинку. Правоохоронці дізналися про мотив скоєного.