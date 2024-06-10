У Києві чоловік вдарив поліціянта та трощив службове авто: відео

Зловмиснику загрожує до 5 років в'язниці

У Києві чоловік вдарив патрульного та виліз на капот поліцейської автівки. Порушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Інцидент стався близько 5 години ранку в Подільському районі столиці.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 40-річному чоловіку в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Як виявилося, чоловік намагався потрапити до одного з готелів та агресивно поводився. Працівники нічлігу викликали поліцію.

При затриманні чоловік чинив опір патрульним

"Місцевий мешканець, бувши постійним клієнтом, приїхав із наміром заселитись, однак йому в цьому відмовили, через те що останній вже неодноразово порушував правила, сварився з громадянами та поводився неадекватно. Почувши відмову, чоловік почав лаятись на вулиці та поводитись агресивно", — розповідають у поліції Києва.

Зловмисник вчинив бійку із правоохоронцем

Зловмисник проявляв агресію вже до правоохоронців. Він розмахував руками та лаявся.

Чоловік виліз на капот службового автомобіля поліції та пошкодив його. Після цього завдавати удару в обличчя поліціянту, внаслідок чого останній не втримався на ногах і впав.

Пошкодив капот службової автівки

Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Порушнику повідомили про підозру

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали чоловіка, який кинув гранату у фасад житлового будинку. Правоохоронці дізналися про мотив скоєного.