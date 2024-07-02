У Москві поліцейські затримали та побили чоловіка за татуювання з популярною українською фразою: що там було написано (відео)

Затриманого змусили публічно вибачатися

У Москві напали на російського активіста Степана Зіміна через татуювання на шиї із фразою "Русский военный корабль иди на х*й". Пізніше його затримала поліція.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що відео із Зіміним опублікував російський пропагандист Владислав Поздняков.

За попередніми даними, відео із Зіміним було знято 30 червня на території бізнес-кварталу "Арма". Один із прихильників Позднякова помітив татуювання про корабель і почав бійку із Зіміним.

Увага! На відео є нецензурна лексика.

Після цього Зіміним зацікавилася російська поліція. 1 липня його було доставлено до ОВС "Басманний". Стосовно нього було порушено адміністративну справу щодо "дискредитації ЗС РФ".

Російський главк МВС опублікував відео, де Зімін пообіцяв звести татуювання. На кадрах можна побачити, що чоловіка швидше за все побили. Про це свідчать характерні червоні плями на його обличчі.

Чим відомий Зімін

Його було затримано 8 червня 2012 року за участь в акції на Болотній площі в Москві, яка відбулася 6 травня того ж року. Наступного дня його звинуватили у масових заворушеннях та застосуванні насильства щодо співробітників поліції. За версією звинувачення, під час подій на Болотній площі у травні того ж року Зімін поцілив шматком асфальту по пальцю співробітника поліції і той отримав перелом. Він став одним із перших фігурантів "Болотної справи" у РФ (всього за нею було затримано близько 400 демонстрантів, стосовно більш ніж 30 осіб порушили кримінальні справи).

Пізніше Зиміна засудили до 3 років 6 місяців позбавлення волі, але відпустили по УДЗ за пів року до закінчення терміну – у червні 2015 року. Він став першим засудженим у "Болотній справі", якого звільнили умовно-достроково.

Нагадаємо, в Росії готується законопроєкт недопущення поширення child-free. Йдеться про субкультуру та ідеологію, яка характеризується принциповим бажанням не мати дітей навіть за такої можливості.