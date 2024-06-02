Кричав та матюкався: в Ужгороді п'яний священник УПЦ МП влетів машиною в будинок (відео)

На відео чути, як служитель церкви ображає поліцейських

У неділю, 2 червня, близько обіду священнослужитель у нетверезому стані на своєму Ford Focus вчинив ДТП у центрі Ужгорода. Він влетів в будинок. Мова йде про священника Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрея Івана (Лях Іван Петрович).

Любитель оковитої служив в Свято-Воскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

В отця-пʼяниці вилучили посвідчення водія. Після цього священник пропонував, аби його провели додому в мікрорайон Дравці, а він поїде слідом за патрульним авто.

Раніше "Телеграф" розповідав ряд історій про злочини священників УПЦ МП. Так у травні ми писали, що у Закарпатській області покарали священника УПЦ МП Віктора Шпілька, який знімав на відео свої статеві органи. Йому заборонили проводити богослужіння.

Також заступнику голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП) Миколі Данилевичу було оголошено про підозру. Він закликав молитись за окупантів.

У селі Виженка на Буковині священник УПЦ зачинив двері храму для родини полеглого українського бійця і нібито не дозволив занести труну з тілом захисника до церкви.