Вода "ніби з болота": кияни показали, який вигляд має новий кухонний фільтр через тиждень (фото)
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У мережі почалася бурхлива дискусія
Кияни неодноразово поскаржилися на якість води, яка біжить із кранів. Цього разу з проблемою брудного водопостачання зіткнулися на Оболоні.
Місцева жителька показала, який вигляд має її кухонний фільтр для води. Фото вона опублікувала у групі "Оболонський район" в Facebook.
Авторка посту зазначає, що замінили фільтр зовсім недавно.
"Так виглядає білосніжний вхідний кухонний фільтр для води через тиждень після заміни. При тому, що є ще промивний фільтр, який стоїть перед лічильником", — підписала світлину киянка.
Жителька Оболоні звертається до "Київводоканалу" з прохання відреагувати на ситуації та усунути проблему. Інші городяни підтримали її.
Один із користувачів мережі пише, що у 5-му мікрорайоні теж така проблема з водою.
"Думав, що вода технічна. Жовта і якісь частки плавають. Таке бувало і раніше після якихось робіт з трубами, але ненадовго. Однак вже кілька тижнів холодна вода така (ред. — брудна). Колись, наскільки пам'ятаю, на Оболоні була найкраща вода у місті", — поділився киянин.
Однак не всі згодні з жителькою Оболоні, що в постачанні брудної води винен "Київводоканал". Городяни розповіли її, що вода насправді нормально, а проблема в трубах, які в неналежному стані. А за них відповідають не комунальники, а самі жителі будинку.
Навколо цих коментарів почалася бурхлива дискусія. Авторка публікації відповіла своїм критикам, що будинок у них новий, збудований у 2018 році. І вона сумнівається, що винною неякісної води в кранах, стали труби.
Зазначимо, якщо у вас вдома раптом вода стала іншого кольору або має неприємний запах, то зверніться до "Київводоканалу" за номером (044) 202-02-02 або до аварійної служби за номерами 15-81; (044) 200-73-01. Залиште заявку щодо сумнівної якості води, вказавши суть скарги та свої дані: адресу, контактний телефон.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно передати показники лічильників води. Кияни можуть надсилати показники з 10 і до останнього числа кожного місяця.