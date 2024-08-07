Вода "ніби з болота": кияни показали, який вигляд має новий кухонний фільтр через тиждень (фото)

У мережі почалася бурхлива дискусія

Кияни неодноразово поскаржилися на якість води, яка біжить із кранів. Цього разу з проблемою брудного водопостачання зіткнулися на Оболоні.

Місцева жителька показала, який вигляд має її кухонний фільтр для води. Фото вона опублікувала у групі "Оболонський район" в Facebook.

Авторка посту зазначає, що замінили фільтр зовсім недавно.

Власниця фото розповіла, що це вже четвертий фільтр за місяць

"Так виглядає білосніжний вхідний кухонний фільтр для води через тиждень після заміни. При тому, що є ще промивний фільтр, який стоїть перед лічильником", — підписала світлину киянка.

Жителька Оболоні звертається до "Київводоканалу" з прохання відреагувати на ситуації та усунути проблему. Інші городяни підтримали її.

Один із користувачів мережі пише, що у 5-му мікрорайоні теж така проблема з водою.

"Думав, що вода технічна. Жовта і якісь частки плавають. Таке бувало і раніше після якихось робіт з трубами, але ненадовго. Однак вже кілька тижнів холодна вода така (ред. — брудна). Колись, наскільки пам'ятаю, на Оболоні була найкраща вода у місті", — поділився киянин.

Однак не всі згодні з жителькою Оболоні, що в постачанні брудної води винен "Київводоканал". Городяни розповіли її, що вода насправді нормально, а проблема в трубах, які в неналежному стані. А за них відповідають не комунальники, а самі жителі будинку.

Навколо цих коментарів почалася бурхлива дискусія. Авторка публікації відповіла своїм критикам, що будинок у них новий, збудований у 2018 році. І вона сумнівається, що винною неякісної води в кранах, стали труби.

Зазначимо, якщо у вас вдома раптом вода стала іншого кольору або має неприємний запах, то зверніться до "Київводоканалу" за номером (044) 202-02-02 або до аварійної служби за номерами 15-81; (044) 200-73-01. Залиште заявку щодо сумнівної якості води, вказавши суть скарги та свої дані: адресу, контактний телефон.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно передати показники лічильників води. Кияни можуть надсилати показники з 10 і до останнього числа кожного місяця.