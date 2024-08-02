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У Києві відкрилася незвичайна "Аврора": блогерка показала асортимент товарів (відео)

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Магазин "Аврора" Новина оновлена 02 серпня 2024, 15:22
Магазин "Аврора". Фото Колаж "Телеграфу"

Любителям шопінгу на замітку

Біля столичного залізничного вокзалу відкрався магазин "Аврора Максі", який займає велику площу і може запропонувати покупцям величезний асортимент товарів. Тут є яскравий простір для дітей, зона для перекусу, книжковий відділ, примірочні і не тільки.

Ціни у новій "Аврорі Максі" досить демократичні. Блогер Анастасія Яковлєва зробила докладний огляд магазину та показала, що там продається.

У новому магазині на вході є невелика зона для перекусів зі столиками та різними снеками. Сама "Аврора Максі" займає досить велику площу і на стелажах представлений просто величезний асортимент товарів.

Тут є широкий вибір посуду та аксесуарів для кухні, різноманітні дитячі іграшки, текстиль, побутова хімія, доглядові засоби, солодощі, спеції та багато іншого.

З новинок — простора дитяча зона, примірочні та б’юті-локація з великим дзеркалом та тестерами.

Також у новій "Аврорі Максі" ви зможете швидко та комфортно сплатити покупки на касі самообслуговування.

@ana_yakovlieva Адреса нової @Аврора Мультимаркет м. Київ, вул. Жилянська, 107. В гугл картах шукайте приміщення Сільпо, яке зараз не працює. Інкаше будете блукати, як я 😅 #аврора #аврорачек #аврорачееек #аврора_магазин #аврорамультимаркет #аврорамагазин #аврорасьогодні #авроракиїв #розвиток_інфлюєнсерів ♬ sonido original - Palali Music

Адреса "Аврори максі" у Києві: вулиця Жилянська, 107.

Про те, як виникла ідея відкрити мережу магазинів "Аврора" в Україні, як вигадували назву та скільки коштує найдешевший товар — читайте у великому інтерв’ю "Телеграфа" із співзасновником мережі магазинів Львом Жиденком.

Нагадаємо, у Києві відкрився магазин з майбутнього без касирів та продавців. Торгова точка має невелику площу, проте тут представлені різноманітні товари широкого вжитку. Магазин працює 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав київський ринок за часів СРСР в об’єктиві американського фотографа. У ті часи базар складався з кількох павільйонів і не міг запропонувати покупцям великий асортимент продуктів і заморську екзотику. Усі позиції були чіткими та зрозумілими, а ціни — фіксованими.

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