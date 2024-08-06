З бронею від мобілізації та зарплатою до 60 тисяч: у Києві з'явилася цікава вакансія для водіїв

Можна працювати як на авто компанії, так і на власному

У Києві зростає кількість пропозицій роботи із бронюванням від мобілізації. У ці непрості часи роботодавці адаптуються до нових умов та пропонують майбутнім співробітникам все більше таких вакансій.

Так, у столиці шукають на роботу таксі в інноваційний стартап. Фахівцеві обіцяють бронь від мобілізації та зарплату від 30 до 60 тисяч гривень за місяць.

Фірма надає комфортний автомобіль бізнес-класу. Техогляд і ремонт автівки за рахунок роботодавця. Також є можливість працювати на власному авто, яке заправлятиме підприємство.

Працевлаштування офіційне зі сплатою всіх податків. Роботодавець забезпечує всіма необхідними ліцензіями для роботи.

Компанія шукає відповідального та надійного водія. Основні обов’язки включають перевезення працівників та матеріалів, а також виконання різних завдань у межах міста.

Кандидат повинен мати водійське посвідчення з категорією B. Також майбутній працівник має бути досвідченим водієм з відмінними навичками водіння та знанням міста.

На вакансію водія готові взяти людину з інвалідністю, ветерана або пенсіонера.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пропонують роботу охоронцю на відеоспостереження до сучасного офісного центру із заробітною платою від 50 тисяч гривень. Шукають кандидата навіть без досвіду роботи, але у гарній фізичній формі та бажано з навичками рукопашного бою.