Не зволікайте: у "Київводоканалі" зробили важливу заяву

Важлива та актуальна інформація для мешканців столиці

В Україні продовжує діяти військовий стан, проте, незважаючи на це, побутові споживачі мають вчасно оплачувати комунальні послуги. Зокрема, необхідно своєчасно платити за воду і передавати показники лічильників.

У "Київводоканалі" зазначили, що їхні облікові бази вже відкриті та абоненти можуть активно подавати показники. Про це повідомляє сайт компанії.

Так, мешканців столиці закликають вчасно передавати показники лічильників та регулярно оплачувати комунальні рахунки, тим самим підтримуючи економіку України. Крім цього, коректно передані показники дозволять вам платити лише за фактично спожиті обсяги води та уникнути переплат надалі.

При цьому зазначається, що з 1 по 9 число показники лічильників води не приймаються у зв’язку із закриттям минулого місяця та проведенням нарахувань. Кияни можуть подавати показники лічильників води з 10 до останнього числа кожного місяця.

Важливо також пам’ятати про те, що слід подавати показники лічильників не тільки холодної, але й гарячої води. Це необхідно для формування правильних нарахувань за водовідведення.

Як передати показники лічильників води

Передати показники лічильників води можна одним із наступних способів:

у чаті у Viber та Telegram ;

на сайті "Київводоканалу", натиснувши "Надати показники";

у "Особистому кабінеті" на сайті "Київводоканалу" за посиланням ;

за телефоном контакт-центру "Київводоканалу" (044) 202-02-02 або КК "ЦКС" 247-40-40 та 0-800-404-407;

за допомогою сервісу Portmone.com у розділі "Передача показників".

записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення під час оплати у банківських установах.

Зазначимо, що показники лічильників води не приймаються через сторінку у соцмережі Facebook.

Важливо: якщо у квартирі ніхто не проживає і не користується водою, то все одно необхідно подавати свідчення з різницею "0", тобто ті ж, що надавалися минулого разу.

Раніше "Телеграф" роздивлявся про те, що в Києві затопило чергову станцію метро. Причиною НП став масштабний порив водопровідної труби, що стався біля ТРЦ Ocean Plaza.