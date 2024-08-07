Вода "будто из болота": киевляне показали, как выглядит новый кухонный фильтр через неделю (фото)

В сети началась бурная дискуссия

Киевляне неоднократно пожаловались на качество воды, которая бежит из кранов. В этот раз с проблемой грязного водоснабжения столкнулись на Оболони.

Местная жительница показала, как выглядит ее кухонный фильтр для воды. Фото она опубликовала в группе "Оболонский район" в Facebook.

Автор поста отмечает, что заменили фильтр совсем недавно.

Владелица фото рассказала, что это уже четвертый фильтр за месяц

"Так выглядит белый входной кухонный фильтр для воды через неделю после замены. При том, что есть еще промывочный фильтр, который стоит перед счетчиком", — подписала фотография киевлянка.

Жительница Оболони обращается в "Киевводоканалу" с просьбой отреагировать на ситуации и устранить проблему. Остальные горожане поддержали ее.

Один из пользователей сети пишет, что в 5-м микрорайоне такая же проблема с водой.

"Думал, что вода техническая. Желтая и какие-то частицы плавают. Такое бывало и раньше после каких-то работ с трубами, но ненадолго. Однако уже несколько недель холодная вода такая (ред. — грязная). Когда-то, насколько помню, на Оболони была самая лучшая вода в городе", — поделился киевлянин.

Однако не все согласны с жительницей Оболони, что в подаче грязной воды виноват "Киевводоканал". Горожане рассказали ее, что вода на самом деле нормальная, а проблема в трубах, которые в ненадлежащем состоянии. А за них отвечают не коммунальщики, а сами жители дома.

Вокруг этих комментариев началась бурная дискуссия. Автор публикации ответила своим критикам, что дом у них новый, построенный в 2018 году. И она сомневается, что виновной некачественной воды в кранах стали трубы.

Отметим, если у вас дома вдруг вода стала другого цвета или имеет неприятный запах, то обратитесь в "Киевводоканал" за номером (044) 202-02-02 или в аварийную службу по номерам 15-81; (044) 200-73-01. Оставьте заявку на сомнительное качество воды, указав суть жалобы и свои данные: адрес, контактный телефон.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно передать показатели счетчиков воды. Киевляне могут посылать показатели с 10 и до последнего числа каждого месяца.