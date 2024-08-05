Свіжі продукти та низькі ціни: де цього тижня пройдуть сільськогосподарські ярмарки в Києві

Прилавки порадують вас широким асортиментом

Цього тижня, з 6 по 11 серпня, у різних районах Києва відбудуться продуктові ярмарки. Це чудова нагода скуштувати справжні органічні продукти прямо від виробників.

Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час воєнного стану правил безпеки.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

У КМДА нагадують, що через спеку на ярмарках тимчасово припинено реалізацію продуктів, що швидко псуються. Йдеться про свіже м’ясо, м’ясопродукти, ковбасні вироби, живу та свіжоморожену рибу, морепродукти, молоко, молочну продукцію, яйця птиці, кондитерські вироби з кремом тощо.

На сільськогосподарських ярмарках вас чекає широкий асортимент свіжих овочів та фруктів, ароматного меду, солінь та багатьох інших смаколиків. Варто зазначити, що ціни на подібних ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах.

Перед тим як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16.

Раніше "Телеграф" писав, який вигляд мав київський ринок за часів СРСР в об’єктиві американського фотографа. У ті часи базар складався з кількох павільйонів і не міг запропонувати покупцям великий асортимент продуктів і заморську екзотику. Усі позиції були чіткими та зрозумілими, а ціни — фіксованими.