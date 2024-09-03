Дівчата у вишиванках, вози з кіньми та вулична торгівля: як виглядав Київ 113 років тому (фото)

Знайомі місця крізь призму десятиліть

Столиця України може похвалитися своєю багатовіковою історією та колоритними місцями. Невід’ємною частиною життя Києва були вуличні базари, де за всіх часів точилася жвава торгівля. На ярмарках завжди було багатолюдно, а торговці пропонували покупцям різні товари — від глиняного посуду до страв української кухні.

Чеський фотограф Карел Хотек у 1911 році відвідав Київ і зробив цілу серію фотографій, які передають атмосферу столиці тих часів і допомагають уявити, як виглядали знайомі місця багато десятиліть тому.

Редакція "Телеграфу" ділиться зі своїми читачами колоритними знімками Києва, зробленими 113 років тому в різних локаціях.

Київ очима чеського фотографа Карела Хотека

У 1911 році чеський фотограф Карел Хотек прибув до Києва і під час прогулянок столичними вулицями він зробив серію цікавих знімків. На фото можна побачити ярмарки та вуличні ринки, на яких повно людей.

Цікаво, що багато жителів столиці одягнені у традиційні вишиванки. У ті часи для "виходу у світ" прийнято було одягати найкрасивіші вишиті сорочки і тому люди на ярмарках завжди виглядали ошатно.

На фотографіях Карела Хотека можна роздивитися добре знайомі кожному киянину місця. Наприклад, на серії цих робіт зафіксовано Києво-Печерську лавру та людей, які прийшли до її стін.

Також у кадр чеського фотографа потрапив і відомий столичний Бессарабський ринок. Торгівля на площі велася задовго до будівництва будівлі ринку. На початку ХХ століття Бессарабка перетворилася на торгову площу, суцільно вкриту різноманітними торговими павільйонами.

Гужовий транспорт вливався до Бессарабської площі з Хрещатика та Бібіківського бульвару. До 1902 стало очевидно, що торгівлю на площі необхідно впорядкувати. Логічніше це було зробити, побудувавши критий ринок.

У 1904 році помер найбільший цукрозаводчик Лазар Бродський, який заповів Києву 500 тисяч рублів на будівництво критого ринку. Будівлю було збудовано у 1910—1912 роках за проектом архітектора Генріха Гая. Відкритий ринок був 3 (16) липня 1912 року.

Нагадаємо, що в мережі була опублікована унікальна кінохроніка, на якій можна побачити, як проходило будівництво найвідомішого туристичного об’єкту в Києві та найвищого в Україні монумента "Батьківщина-мати".

Висота скульптури від п’єдесталу до кінчика меча становить 62 метри (з постаментом – 102 метри). В одній руці статуя тримає 16-метровий меч, а в іншій – величезний щит. Він має 13 метрів заввишки і 8 метрів завширшки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав київський ринок за часів СРСР в об’єктиві американського фотографа. У 1970-х роках московський ринок складався з декількох павільйонів і не міг запропонувати покупцям великий асортимент товарів і заморську екзотику. Усі позиції були чіткими та зрозумілими, а ціни фіксованими.