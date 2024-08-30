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Ви точно не впізнаєте це місце: як раніше виглядав київський центральний автовокзал (фото)

Автор
Ганна Нестерова
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Центральний київський автовокзал
Центральний київський автовокзал. Фото Колаж "Телеграфу"

Знайомі місця крізь призму десятиліть

Столиця України може похвалитися своєю багатовіковою історією та колоритними місцями. Однією з найяскравіших і найвпізнаваніших локацій Києва безперечно є центральний автовокзал, що завжди був сповнений пасажирів і гудів, наче справжнє осине гніздо.

Тут у будь-яку пору року було велелюдно — щодня автовокзал обслуговував близько 7 тисяч пасажирів. "Другі ворота міста" — саме так називали це місце протягом багатьох десятиліть.

Редакція "Телеграфу" вирішила показати своїм читачам колоритні світлини київського центрального автовокзалу, зроблені в різний час, що чудово передають дух місця, яке просякнуте сльозами радості від довгоочікуваних зустрічей та гіркотою розставань.

Історія київського центрального автовокзалу

Центральний автовокзал у Києві – це ворота міста та одна з ключових транспортних вузлових точок столиці України. Він розташований біля станції метро "Деміївська" у Голосіївському районі. Тут курсують як внутрішні, так і міжнародні автобусні маршрути.

Збудований Центральний автовокзал Києва був у 1957-1961 роках. Спроектовано його було з розрахунку щоденного відправлення 600 автобусів 50 міжміських маршрутів, які обслуговували 7 тисяч пасажирів.

На початку 1970-х років поряд із автовокзалом звели автомобільний транспортний вузол. Тут завжди було багатолюдно — на знімках з минулого можна помітити, як пасажири поспішають до своїх автобусів чи відпочивають у затишних залах очікування.

Родзинкою в оформленні інтер’єру залів автовокзалу є мозаїчні керамічні панно.

Будівлю автовокзалу було вперше реконструйовано у 2015 році. Інтер’єр був оновлений, а зовні станція була обшита склом та вентильованим фасадом.

Наступна реконструкція відбулася 2021 року. Усередині було відреставровано мозаїчні панно, а в приміщенні автовокзалу відкрито готель.

Звідси зараз вирушають внутрішні рейси містами України та міжнародні — до європейських країн. Тут є каси, зони відпочинку, кафе, ресторани та магазини, а також точки обслуговування пасажирів.

Нагадаємо, що в мережі була опублікована унікальна кінохроніка, на якій можна побачити, як проходило будівництво найвідомішого туристичного об’єкту в Києві та найвищого в Україні монумента "Батьківщина-мати".

Висота скульптури від п’єдесталу до кінчика меча становить 62 метри (з постаментом – 102 метри). В одній руці статуя тримає 16-метровий меч, а в іншій – величезний щит. Він має 13 метрів заввишки і 8 метрів завширшки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав київський ринок за часів СРСР в об’єктиві американського фотографа. У 1970-х роках столичний базар складався з кількох павільйонів і не міг запропонувати покупцям великий асортимент продуктів і заморську екзотику. Усі позиції були чіткими і зрозумілими, а ціни — фіксованими.

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