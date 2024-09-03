Девушки в вышиванках, повозки с лошадьми и уличная торговля: как выглядел Киев 113 лет назад (фото)

Знакомые места сквозь призму десятилетий

Столица Украины может посхвастаться своей многовековой историей и колоритными местами. Неотъемлемой частью жизни Киева были уличные базары, где во все времена велась бойкая торговля. На ярмарках всегда было многолюдно, а торговцы предлагали покупателям разные товары — от глиняной посуды до блюд украинской кухни.

Чешский фотограф Карел Хотек в 1911 посетил Киев и сделал целую серию фотографий, которые передают атмосферу столицы тех времен и помогают представить, как выглядели знакомые места много десятилетий назад.

Редакция "Телеграфа" делится со своими читателями колоритными снимками Киева, которые были сделаны 113 лет назад в разных локациях.

Киев глазами чешского фотографа Карела Хотека

В 1911 году чешский фотограф Карел Хотек прибыл в Киев и во время прогулок по столичным улицам он сделал серию интересных снимков. На фото можно увидеть ярмарки и уличные рынки, которые полны людей.

Интересно, что многие жители столицы одеты в традиционные вышиванки. В те времена для "выхода в свет" принято было надевать самые красивые вышитые рубашки и поэтому люди на ярмарках всегда выглядели нарядно.

На фотографиях Карела Хотека можно рассмотреть хорошо знакомые каждому киевлянину места. К примеру, на серии этих работ запечатлена Киево-Печерская лавра и люди, которые пришли к ее стенам.

Также в кадр чешского фотографа попал и известный столичный Бессарабский рынок. Торговля на площади велась задолго до постройки здания рынка. К началу XX века Бессарабка превратилась в торговую площадь, сплошь покрытую разнообразными торговыми павильонами.

Гужевой транспорт вливался в Бессарабскую площадь с Крещатика и Бибиковского бульвара. К 1902 году стало очевидно, что торговлю на площади необходимо упорядочить. Логичнее всего это было сделать, построив крытый рынок.

В 1904 году скончался крупнейший сахарозаводчик Лазарь Бродский завещавший Киеву 500 тысяч рублей на строительство крытого рынка. Здание было построено в 1910—1912 годах по проекту архитектора Генриха Гая. Открыт рынок был 3 (16) июля 1912 года.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел киевский рынок во времена СССР в объективе американского фотографа. В 1970-х годах столичный базар состоял из нескольких павильонов и не мог предложить покупателям большой ассортимент продуктов и заморскую экзотику. Все позиции были четкими и понятными, а цены — фиксированными.