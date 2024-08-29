У Києві одночасно зацвіли сотні троянд: де їх можна побачити (відео)

Поспішайте побачити цвітіння цих прекрасних рослин

У столичному Національному ботанічному саду імені Гришка розпочалося друге цвітіння троянд. Тут зібрана найбільша в Україні їх колекція — відвідувачі можуть помилуватися сотнями різних сортів цих дивовижних квітів.

Сад троянд є гордістю ботсаду і він чекає на відвідувачів щодня з 10.00 до 19.00. У колекції представлені як старовинні сорти XVIII-XIX століть, так і "діти" сучасної селекції.

Національний ботсад Гришка входить до природно-заповідного фонду України та охороняється як національне надбання держави. На його території розташований Сад троянд, площа якого становить 3,5 га.

Тут зібрана неймовірна колекція троянд, що налічує 26 видів, 11 форм та 530 сортів. Цей розарій є найбільшим в Україні.

У Саду троянд представлені як старовинні сорти XVIII-XIX століть, так і сучасні селекції відомих світових фірм. Тут можна побачити троянди незвичайних форм і забарвлень.

Завдяки старанням співробітників ботсаду, волонтерів та студентів цього року всі бажаючі можуть спостерігати за другою хвилею цвітіння троянд.

Де знаходиться Ботанічний сад імені Гришка

Адреса Ботанічного саду імені Гришка: вулиця Садово-Ботанічна, 1

Час роботи: понеділок – неділя з 10.00 до 19.00

Телефон: +380-44-285-4105.

Ціна: 100 гривень – повний квиток, 50 гривень – пільговий.

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