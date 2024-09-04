На Троєщині почалася сильна пожежа: чорний дим видно з різних районів Києва (відео, фото)

На місці працюють рятувальники

У середу, 4 вересня, на Троєщині у Деснянському районі столиці почалася масштабна пожежа. Як виявилось, на відкритій території біля гаражів вогонь охопив звалище.

На місце прибули рятувальники, які оперативно розпочали ліквідацію займання. Мешканці ж столиці діляться у соцмережі кадрами пожежі.

Наразі відомо, що на Троєщині на вулиці Закревського спалахнула масштабна пожежа. Чорний дим із величезною швидкістю поширився по всьому району і його стало помітно навіть з Оболоні.

За попередніми даними, на відкритій території біля гаражів почало горіти сміття.

Площа загоряння склала понад 50 квадратних метрів. На місце оперативно прибули бійці ДСНС, які розпочали гасіння пожежі.

На щастя, ніхто із людей не постраждав.

Причини та обставини події встановлюються.

За цим фактом буде проведено розслідування.

Масштабна пожежа розпочалася на Троєщині

Нагадаємо, у Броварському районі Київської області почали горіти торфовища. Площа загоряння становила понад 15 гектарів. На ліквідації пожежі було задіяно 75 осіб особового складу та 21 одиницю техніки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Голосіївському районі Києва прямо під час руху на мосту загорівся легковий автомобіль. За словами очевидців, обійшлося без постраждалих – водій вчасно встиг залишити машину.