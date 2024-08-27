У Києві на мосту спалахнуло авто: на місці утворився затор (карта)

На місці аварії працювали усі екстрені служби міста

У вівторок, 27 серпня, у Голосіївському районі Києва прямо під час руху спалахнув легковий автомобіль. Вогонь охопив транспортний засіб на мосту між станціями метро "Деміївська" та "Либідська".

На місце викликали усі екстрені служби столиці. Відео з місця аварії поділилися у соцмережі очевидці.

На мосту між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" раптово спалахнув легковий автомобіль. За словами очевидців, обійшлося без постраждалих — водій своєчасно встиг залишити машину.

Транспортний засіб охопив вогонь і він буквально за лічені хвилини згорів майже вщент.

На місці працювали правоохоронці та рятувальники. Бійцям ДСНС оперативно вдалося ліквідувати спалах.

Причини та обставини НП належить встановити слідству.

Рух транспорту мостом між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" наразі несуттєво ускладнений.

НП сталася на мосту

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва сталася серйозна ДТП за участю легкового автомобіля та мотоцикла. Внаслідок зіткнення мотоцикліст опинився на газоні, а його транспортний засіб почав горіти прямо на проїжджій частині.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що п’яний чоловік під наркотиками перевернув "КамАЗ", у якому сидів його маленький син — дитина від отриманих травм померла на місці аварії.