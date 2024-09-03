На Київщині горять торфовища: на місці працює 75 рятувальників (відео)
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Рятувальники оперативно ліквідують загоряння
У вівторок, 3 вересня, у Броварському районі Київської області було зафіксовано три осередки займання торфу. Площа пожежі становить понад 15 гектарів.
Спалахи фіксуються в окремих осередках, які оперативно ліквідують рятувальники. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Триває ліквідація займання торфовищ у Броварському районі на Київщині. Площа загоряння становить 15,7 га і фіксується окремими осередками.
На ліквідацію пожежі задіяно 75 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки.
Причини події встановлюються. За цим фактом буде проведено розслідування.
Для довідки: Торф утворюється в процесі природного відмирання та неповного розпаду болотних рослин в умовах надмірного зволоження та ускладненого доступу повітря.
Його використовують як горючу корисну копалину. Інтенсивність накопичення надлишкової вологи та розвиток торфоутворювального процесу залежать від кліматичних, геологічних, гідрогеологічних та інших умов.
Нагадаємо, у Києві різко погіршилася якість повітря. Передбачуваною причиною є пожежі в екосистемах. Забруднене повітря може викликати дискомфорт при диханні, а також негативно впливати на самопочуття людей із захворюваннями серця.
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