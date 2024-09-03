На Київщині горять торфовища: на місці працює 75 рятувальників (відео)

Рятувальники оперативно ліквідують загоряння

У вівторок, 3 вересня, у Броварському районі Київської області було зафіксовано три осередки займання торфу. Площа пожежі становить понад 15 гектарів.

Спалахи фіксуються в окремих осередках, які оперативно ліквідують рятувальники. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Триває ліквідація займання торфовищ у Броварському районі на Київщині. Площа загоряння становить 15,7 га і фіксується окремими осередками.

На ліквідацію пожежі задіяно 75 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки.

Причини події встановлюються. За цим фактом буде проведено розслідування.

Для довідки: Торф утворюється в процесі природного відмирання та неповного розпаду болотних рослин в умовах надмірного зволоження та ускладненого доступу повітря.

Його використовують як горючу корисну копалину. Інтенсивність накопичення надлишкової вологи та розвиток торфоутворювального процесу залежать від кліматичних, геологічних, гідрогеологічних та інших умов.

Нагадаємо, у Києві різко погіршилася якість повітря. Передбачуваною причиною є пожежі в екосистемах. Забруднене повітря може викликати дискомфорт при диханні, а також негативно впливати на самопочуття людей із захворюваннями серця.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода спостерігатиметься у Києві найближчими днями. Фахівці розповіли, чи затягнеться в Україні спека і коли чекати на суттєве похолодання.