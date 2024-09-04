Дають бронь, безкоштовно годують та платять 60 тисяч гривень: у Києві з’явилася цікава вакансія
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Офіційне працевлаштування обіцяють з першого робочого тижня
У столиці зростає кількість пропозицій роботи із бронюванням від мобілізації. У цей непростий час роботодавці адаптуються до нових умов та пропонують майбутнім співробітникам дедалі більше таких вакансій.
Наприклад, у Києві шукають персонального асистента технічного директора до сучасного офісного центру із заробітною платою від 40 000 гривень. Ця вакансія була опублікована на одному з популярних сайтів з пошуку роботи.
Столична компанія, яка вже досить тривалий термін працює в Україні, створюючи інноваційні системи для зміцнення обороноздатності та захисту національних інтересів держави, перебуває у пошуках персонального асистента технічного директора.
На роботу готові взяти людину, яка здатна зберігати конфіденційність інформації, вміє приймати рішення та брати за них відповідальність.
Заробітна плата — від 40000 до 60000 гривень. Також гарантують офіційне працевлаштування та комфортні умови роботи.
Роботодавець надає своїм співробітникам бронювання від мобілізації та пропонує юридичний супровід з питань військового обліку.
Компанія також пропонує своїм співробітникам:
- можливістю кар’єрного росту та розвитку до керівника служби безпеки;
- гарантована виплата заробітної плати без затримок;
- офіційне працевлаштування з 1 робочого тижня та всі плюси відповідно до КЗпП (оплачувані лікарняні та відпустки);
- гарантована обідня перерва (година часу) та безкоштовні комплексні обіди за рахунок компанії;
- наявність облаштованого укриття, офіс з генератором та безперебійним інтернетом.
Вимоги до кандидата:
- здатність працювати в умовах високого темпу та зберігати конфіденційність інформації;
- вміння приймати рішення та брати за них відповідальність;
- вміння структурувати інформацію;
- працювати з великими об'ємами завдань та визначати пріоритетність.
До обов’язків співробітника компанії входитиме:
- виконання доручень та завдань керівника;
- погодження окремих питань із співробітниками, доведення до них вказівок, розпоряджень та контроль їх виконання;
- комунікація з партнерами та підрядниками компанії.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00.
Місце роботи: головний офіс знаходиться у Голосіївському районі столиці.
Нагадаємо, що у Києві пропонують роботу охоронцеві на відеоспостереження до сучасного офісного центру із заробітною платою від 50 тисяч гривень. Шукають кандидата навіть без досвіду роботи, але у гарній фізичній формі та бажано з навичками рукопашного бою.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Потенційним кандидатам готові надати бонуси, непогану зарплатню та безкоштовне проживання.