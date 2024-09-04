Дають бронь, безкоштовно годують та платять 60 тисяч гривень: у Києві з’явилася цікава вакансія

Офіційне працевлаштування обіцяють з першого робочого тижня

У столиці зростає кількість пропозицій роботи із бронюванням від мобілізації. У цей непростий час роботодавці адаптуються до нових умов та пропонують майбутнім співробітникам дедалі більше таких вакансій.

Наприклад, у Києві шукають персонального асистента технічного директора до сучасного офісного центру із заробітною платою від 40 000 гривень. Ця вакансія була опублікована на одному з популярних сайтів з пошуку роботи.

Столична компанія, яка вже досить тривалий термін працює в Україні, створюючи інноваційні системи для зміцнення обороноздатності та захисту національних інтересів держави, перебуває у пошуках персонального асистента технічного директора.

На роботу готові взяти людину, яка здатна зберігати конфіденційність інформації, вміє приймати рішення та брати за них відповідальність.

Заробітна плата — від 40000 до 60000 гривень. Також гарантують офіційне працевлаштування та комфортні умови роботи.

Роботодавець надає своїм співробітникам бронювання від мобілізації та пропонує юридичний супровід з питань військового обліку.

Компанія також пропонує своїм співробітникам:

можливістю кар’єрного росту та розвитку до керівника служби безпеки;

гарантована виплата заробітної плати без затримок;

офіційне працевлаштування з 1 робочого тижня та всі плюси відповідно до КЗпП (оплачувані лікарняні та відпустки);

гарантована обідня перерва (година часу) та безкоштовні комплексні обіди за рахунок компанії;

наявність облаштованого укриття, офіс з генератором та безперебійним інтернетом.

Вимоги до кандидата:

здатність працювати в умовах високого темпу та зберігати конфіденційність інформації;

вміння приймати рішення та брати за них відповідальність;

вміння структурувати інформацію;

працювати з великими об'ємами завдань та визначати пріоритетність.

До обов’язків співробітника компанії входитиме:

виконання доручень та завдань керівника;

погодження окремих питань із співробітниками, доведення до них вказівок, розпоряджень та контроль їх виконання;

комунікація з партнерами та підрядниками компанії.

Графік роботи: понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00.

Місце роботи: головний офіс знаходиться у Голосіївському районі столиці.

Нагадаємо, що у Києві пропонують роботу охоронцеві на відеоспостереження до сучасного офісного центру із заробітною платою від 50 тисяч гривень. Шукають кандидата навіть без досвіду роботи, але у гарній фізичній формі та бажано з навичками рукопашного бою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Потенційним кандидатам готові надати бонуси, непогану зарплатню та безкоштовне проживання.