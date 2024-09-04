На Троещине начался сильный пожар: черный дым видно из разных районов Киева (видео, фото)

На месте работают спасатели

В среду, 4 сентября, на Троещине в Деснянском районе столицы начался масштабный пожар. Как оказалось, на открытой территории возле гаражей огонь охватил свалку.

На место прибыли спасатели, которые оперативно приступили к ликвидации возгорания. Жители же столицы делятся в соцсети кадрами пожара.

На данный момент известно, что на Троещине на улице Закревского вспыхнул масштабный пожар. Черный дым с огромной скоростью распространился по всему району и его стало заметно даже с Оболони.

По предварительным данным, на открытой территории возле гаражей начал гореть мусор.

Площадь возгорания составила более 50 метров квадратных. На место оперативно прибыли бойцы ГСЧС, которые приступили к тушению пожара.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данному факту будет проведено расследование.

Масштабный пожар начался на Троещине

Напомним, в Броварском районе Киевской области начали гореть торфяники. Площадь возгорания составила более 15 гектар. На ликвидации пожара было задействовано 75 человек личного состава и 21 единица техники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Голосеевском районе Киева прямо во время движения на мосту загорелся легковой автомобиль. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших — водитель вовремя успел покинуть машину.