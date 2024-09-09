Зрада чи необхідність? У Києві новий скандал через важливий спортивний об’єкт

В очікуванні реконструкції адміністрація спорткомплексу вирішила розмістити на полі тенісні корти

Представники спортивної спільноти б’ють на сполох – на території спортивного комплексу "Атлет" – тренувальної та розминкової бази для НСК "Олімпійський" – монтують тенісні корти. Вони наполягають, що їм там не місце, і вбачають в таких діях власників загрозу для розвитку легкої атлетики. Натомість керівництво держпідприємства, що опікується об’єктом, та Міністерство молоді та спорту запевняють – це тимчасова міра, яка навпаки допоможе "оживити" комплекс.

Замість футбольного поля – монтують корти

В зону уваги громадськості спортивний комплекс "Атлет", що розташований у Печерському районі в пішій доступності до НСК "Олімпійський", потрапляє не вперше. У 2021 році, наприклад, здійнявся шум через підозри, що на його території можуть звести житлові будинки. Бо раніше так вже сталося – ЖК "Альтер Его" "виріс" на місці сектору для метання. Та згодом виявилось, що профільне міністерство запланувало реконструкцію легкоатлетичної арени, щоб привести її до міжнародних стандартів і проводити змагання відповідного рівня. Але терміни здачі об'єкта переносились і на початок повномасштабного вторгнення РФ завершені не були. Таким чином "Атлет" не те що нові функції не став виконувати, а взагалі опинився в підвішеному стані, адже капітальні видатки на будівельні роботи були зупинені.

По сусідству з легкоатлетичною ареною кілька років тому "виріс" житловий комплекс.

Цього разу про "Атлет" заговорили з подачі української легкоатлетки, срібної призерки Олімпійських ігор у Пекіні у 2008 році Ірини Ліщинської. На своїй сторінці у Facebook та Instagram спортсменка повідомила, що там, де мали б бути сектори для стрибків та стометрівка, почали монтувати… тенісні корти.

Замість футбольного поля поки на "Атлеті" будуть розташовані теннісні корти.

"Я вже багато разів розʼяснювала, що тренувальний/розминковий стадіон "Атлет" важливий. За міжнародними технічними вимогами біля стадіону НСК "Олімпійський" повинен обовʼязково!!! розминковий стадіон, щоб можна було проводити змагання як національного Чемпіонату, так і міжнародні. Якщо ціллю є пох**ити легку атлетику, проведення змагань, тренування збірної команди, військових, дітей чи аматорів — то це виправдано", – наголосила легкоатлетка.

В коментарях спортсменку підтримали й наголосили: на фото, де зображений майбутній вигляд "Атлету" після реконструкції, й близько немає кортів. А також назвали такий крок з боку спортивних функціонерів "гарним подарунком" легкоатлетам за їх професійні досягнення.

"Це жах… в Києві немає профільних літніх легкоатлетичних стадіонів, тільки цей та НСК – все. Де ще змагання проводити? Без "Атлету" НСК ніколи не зможе приймати міжнародні змагання. І найголовніше в проєкті, якій погоджували с біговими клубами, не було жодних кортів, це порушення балансоутримувача, – зазначив Дмитро Білоцерковець, радник Київського міського голови й депутат ВР VIII скликання.

"Тут немає чому дивуватися! В Києві не буде де проводити змагання в літній період в рамках чемпіонату України, як мінімум", – змальовує нерайдужні перспективи бігун Антон Комаровський. А інші коментатори припускають, що, можливо, йдеться про корупцію або бізнесові інтереси, далекі від спорту.

"А казали "Олімпійська база буде". Ага, все як завжди, все для людей, а не для тих, у кого немає золотих гір", – вважає спортсмен Євген Гайдай.

Вартість реконструкції зросте, але коштів поки все одно немає

В Мінспорту на критику щодо центральної частини стадіону "Атлет" для розміщення тенісних кортів відреагували, розповсюдивши реліз з офіційною позицією держпідприємства, що опікується об’єктом. Вона полягає в тому, що це тимчасова міра на період вимушеного простою стадіону. "Зради тут ніякої немає", – наголосили в пресслужбі відомства і в коментарі "Телеграфу". А в.о. обов'язки директора "ДП "СК "Атлет" Андрій Бурлаков пояснив нашому виданню, що на завершення реконструкції потрібна значна сума, про виділення якої в найближчій перспективі не йдеться. Тож тут намагаються зберегти те, що зроблено, і додатково заробити кошти на покриття витрат.

- У 2022 році ми провели укріплення, щоб не розмивало щебінь, яким покрите центральне ядро, де мало б бути футбольне поле. На нього в майбутньому буде вкладатися чорнозем, пісок та висіватися натуральна трава, – підкреслив Бурлаков. – І станом на зараз ми маємо ще заасфальтовані нижнім шаром доріжки. Для завершення робіт на об'єкті потрібно було 150 млн гривень – це в цінах експертизи, яка була зроблена наприкінці 2021 року. Десь 20 млн було виділено і витрачено, але з початком повномасштабного вторгнення цей інвестпроєкт Мінекономіки було зупинено, і кошти на нього більше не передбачались жодною статтею.

На кінець 2021 року реконструкція "Атланту" коштувала 150 млн гривень.

Директор ДП додав, що актуальна вартість робіт може бути вищою, в першу чергу, через коштовне синтетичне покриття фірми Conica, яке використовується для бігових доріжок тощо. Його загалом потрібно 7,5 тис. кв. метрів.

- На сьогодні ми ще маємо павільйон, який використовується лише частково, – зазначив Бурлаков. – Там проводить збори центр олімпійської підготовки художньої гімнастики та розміщується школа вищої спортивної майстерності з легкої атлетики. Останні орендують частину площі за 1 гривню, але компенсують у своїй частині комунальні послуги. Але інші приміщення, які передбаченні в цій будівлі для легкої атлетики, простоюють. І наша перша ціль використовувати і їх, щоб комплекс "ожив" і почав хоч якось працювати. Саме тому ми й вирішили зробити тенісні корти, які нам можуть приносити додатково 200 тис. гривень на місяць. Бо зараз ми виживаємо, вистачає лише на комунальні послуги та зарплату 10 співробітникам.

Покриття для гри в тенніс керівництво спорткомплексу обіцяє прибрати, як тільки будуть кошти на реконструкцію.

Директор ДП додав, що покриття, використане для цього, може бути оперативно демонтоване, як тільки з'явиться перспектива відновлення реконструкції.

- Ми розглядаємо всі можливості залучення коштів, буквально минулого тижня отримали пропозицію від голландців, які готові нам допомогти з освітленням, – говорить Бурлаков. – Адже це також витратна стаття, бо йдеться про щогли 23 метри заввишки й потужні прожектори. Та чи зможемо ми отримати таку допомогу, не знаю, бо ще тільки розпочались перемовини. Крім того, ми оголосили тендер на проєктування реконструкції сектора з метання списа, що розташований між стадіоном "Атлет" і навчально-тренувальним комплексом ім. Баннікова. Документи на право власності на відповідну земельну ділянку були отримані також наприкінці 2021 року.

Тож ще раз наголошу, в наших діях не варто шукати зради, навпаки ми дбаємо про розвиток спорту. Поява тенісних кортів жодним чином не зашкодить в цілому планам з реконструкції СК "Атлант", навпаки це дозволить використовувати наявні його можливості вже зараз, – резюмував Бурлаков.