Зрада чи необхідність? У Києві новий скандал через важливий спортивний об’єкт
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В очікуванні реконструкції адміністрація спорткомплексу вирішила розмістити на полі тенісні корти
Представники спортивної спільноти б’ють на сполох – на території спортивного комплексу "Атлет" – тренувальної та розминкової бази для НСК "Олімпійський" – монтують тенісні корти. Вони наполягають, що їм там не місце, і вбачають в таких діях власників загрозу для розвитку легкої атлетики. Натомість керівництво держпідприємства, що опікується об’єктом, та Міністерство молоді та спорту запевняють – це тимчасова міра, яка навпаки допоможе "оживити" комплекс.
Замість футбольного поля – монтують корти
В зону уваги громадськості спортивний комплекс "Атлет", що розташований у Печерському районі в пішій доступності до НСК "Олімпійський", потрапляє не вперше. У 2021 році, наприклад, здійнявся шум через підозри, що на його території можуть звести житлові будинки. Бо раніше так вже сталося – ЖК "Альтер Его" "виріс" на місці сектору для метання. Та згодом виявилось, що профільне міністерство запланувало реконструкцію легкоатлетичної арени, щоб привести її до міжнародних стандартів і проводити змагання відповідного рівня. Але терміни здачі об'єкта переносились і на початок повномасштабного вторгнення РФ завершені не були. Таким чином "Атлет" не те що нові функції не став виконувати, а взагалі опинився в підвішеному стані, адже капітальні видатки на будівельні роботи були зупинені.
Цього разу про "Атлет" заговорили з подачі української легкоатлетки, срібної призерки Олімпійських ігор у Пекіні у 2008 році Ірини Ліщинської. На своїй сторінці у Facebook та Instagram спортсменка повідомила, що там, де мали б бути сектори для стрибків та стометрівка, почали монтувати… тенісні корти.
"Я вже багато разів розʼяснювала, що тренувальний/розминковий стадіон "Атлет" важливий. За міжнародними технічними вимогами біля стадіону НСК "Олімпійський" повинен обовʼязково!!! розминковий стадіон, щоб можна було проводити змагання як національного Чемпіонату, так і міжнародні. Якщо ціллю є пох**ити легку атлетику, проведення змагань, тренування збірної команди, військових, дітей чи аматорів — то це виправдано", – наголосила легкоатлетка.
В коментарях спортсменку підтримали й наголосили: на фото, де зображений майбутній вигляд "Атлету" після реконструкції, й близько немає кортів. А також назвали такий крок з боку спортивних функціонерів "гарним подарунком" легкоатлетам за їх професійні досягнення.
"Це жах… в Києві немає профільних літніх легкоатлетичних стадіонів, тільки цей та НСК – все. Де ще змагання проводити? Без "Атлету" НСК ніколи не зможе приймати міжнародні змагання. І найголовніше в проєкті, якій погоджували с біговими клубами, не було жодних кортів, це порушення балансоутримувача, – зазначив Дмитро Білоцерковець, радник Київського міського голови й депутат ВР VIII скликання.
"Тут немає чому дивуватися! В Києві не буде де проводити змагання в літній період в рамках чемпіонату України, як мінімум", – змальовує нерайдужні перспективи бігун Антон Комаровський. А інші коментатори припускають, що, можливо, йдеться про корупцію або бізнесові інтереси, далекі від спорту.
"А казали "Олімпійська база буде". Ага, все як завжди, все для людей, а не для тих, у кого немає золотих гір", – вважає спортсмен Євген Гайдай.
Вартість реконструкції зросте, але коштів поки все одно немає
В Мінспорту на критику щодо центральної частини стадіону "Атлет" для розміщення тенісних кортів відреагували, розповсюдивши реліз з офіційною позицією держпідприємства, що опікується об’єктом. Вона полягає в тому, що це тимчасова міра на період вимушеного простою стадіону. "Зради тут ніякої немає", – наголосили в пресслужбі відомства і в коментарі "Телеграфу". А в.о. обов'язки директора "ДП "СК "Атлет" Андрій Бурлаков пояснив нашому виданню, що на завершення реконструкції потрібна значна сума, про виділення якої в найближчій перспективі не йдеться. Тож тут намагаються зберегти те, що зроблено, і додатково заробити кошти на покриття витрат.
- У 2022 році ми провели укріплення, щоб не розмивало щебінь, яким покрите центральне ядро, де мало б бути футбольне поле. На нього в майбутньому буде вкладатися чорнозем, пісок та висіватися натуральна трава, – підкреслив Бурлаков. – І станом на зараз ми маємо ще заасфальтовані нижнім шаром доріжки. Для завершення робіт на об'єкті потрібно було 150 млн гривень – це в цінах експертизи, яка була зроблена наприкінці 2021 року. Десь 20 млн було виділено і витрачено, але з початком повномасштабного вторгнення цей інвестпроєкт Мінекономіки було зупинено, і кошти на нього більше не передбачались жодною статтею.
Директор ДП додав, що актуальна вартість робіт може бути вищою, в першу чергу, через коштовне синтетичне покриття фірми Conica, яке використовується для бігових доріжок тощо. Його загалом потрібно 7,5 тис. кв. метрів.
- На сьогодні ми ще маємо павільйон, який використовується лише частково, – зазначив Бурлаков. – Там проводить збори центр олімпійської підготовки художньої гімнастики та розміщується школа вищої спортивної майстерності з легкої атлетики. Останні орендують частину площі за 1 гривню, але компенсують у своїй частині комунальні послуги. Але інші приміщення, які передбаченні в цій будівлі для легкої атлетики, простоюють. І наша перша ціль використовувати і їх, щоб комплекс "ожив" і почав хоч якось працювати. Саме тому ми й вирішили зробити тенісні корти, які нам можуть приносити додатково 200 тис. гривень на місяць. Бо зараз ми виживаємо, вистачає лише на комунальні послуги та зарплату 10 співробітникам.
Директор ДП додав, що покриття, використане для цього, може бути оперативно демонтоване, як тільки з'явиться перспектива відновлення реконструкції.
- Ми розглядаємо всі можливості залучення коштів, буквально минулого тижня отримали пропозицію від голландців, які готові нам допомогти з освітленням, – говорить Бурлаков. – Адже це також витратна стаття, бо йдеться про щогли 23 метри заввишки й потужні прожектори. Та чи зможемо ми отримати таку допомогу, не знаю, бо ще тільки розпочались перемовини. Крім того, ми оголосили тендер на проєктування реконструкції сектора з метання списа, що розташований між стадіоном "Атлет" і навчально-тренувальним комплексом ім. Баннікова. Документи на право власності на відповідну земельну ділянку були отримані також наприкінці 2021 року.
Тож ще раз наголошу, в наших діях не варто шукати зради, навпаки ми дбаємо про розвиток спорту. Поява тенісних кортів жодним чином не зашкодить в цілому планам з реконструкції СК "Атлант", навпаки це дозволить використовувати наявні його можливості вже зараз, – резюмував Бурлаков.