Роздягальню сільського стадіону на Закарпатті хочуть відремонтувати майже за 4 млн грн

Тендер оголошено місцевою сільрадою

У Закарпатській області хочуть відремонтувати роздягальню на стадіоні майже за 4 млн гривень. Охочі взяти участь у тендері можуть подати заявки до 16 липня.

Пропозицію розмістили на сайті Zakupivli.pro 1 липня. Аукціон розпочнеться 16 липня о 14:02.

Замовником ремонту виступає Холмківська сільрада Ужгородського району Закарпатської області. Капітального ремонту та реставрації потребує, згідно з умовами тендеру, роздягальня на стадіоні по вул. Перемоги, 70 у селі Сторожниця Ужгородського району, Закарпатської області. Сума ремонту – 3 794 966 гривень разом із ПДВ. Термін виконання робіт – до 31 жовтня 2024 року.

У документі з технічними вимогами наведено перелік робіт, які необхідно буде виконати переможцю тендеру. Наприклад:

демонтувати розетки;

встановити "вимикачі утопленого типу при захованій проводці, 2-клавішні";

прокласти трубопроводи водопостачання з поліетиленових труб різного діаметра;

поштукатурити плоскі віконні та дверні поверхні укосів по бетону та каменю;

встановити сушарки для рук;

розібрати дерев’яний паркан і встановити новий паркан із готових ґратчастих щитів висотою понад 1,6 м до 2,0 м із встановленням стовпів;

посіяти газони партерні, мавританські та звичайні вручну тощо.

Зазначимо, що село Сторожниця займає площу 0,25 км. кв., а станом на 2001 рік у ньому проживало 2623 особи. А ось так виглядає стадіон, на реконструкцію роздягальні якого хочуть витратити близько 4 млн гривень.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Верховний суд України оголосив тендер на 4 млн гривень для закупівлі канцтоварів. У списку папір, точила, олівці і не тільки.