У Києві під час війни збираються відремонтувати шкільний стадіон за космічну суму

Комунальники вже шукають підрядника

Столичне комунальне підприємство "Солом’янка-Сервіс" планує капітально відремонтувати стадіон вечірньої школи №3, розташованої в Солом’янському районі Києва. На ці потрібні з бюджету мають намір витратити 34,5 мільйона гривень.

Роботи мають бути завершені у 2025 році. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, ремонтні роботи проводитимуться на стадіоні київської вечірньої школи №3 яка розташовується на вулиці Ушинського, 15. Підрядника для виконання робіт планують визначити за результатами аукціону, який стартує вже 6 серпня.

Ремонтні роботи мають стартувати 20 серпня 2024 року та повністю завершитися до 20 червня 2025 року.

За умовами договору на стадіоні підрядник має зробити нові спортивні майданчики з каучуково-поліуретановим покриттям і поліпропіленовою плиткою, а також штучним газоном.

Також планується встановлення спортивних комплексів Street Sport, футбольних воріт, монтаж опорних конструкцій для волейболу, опорних конструкцій для бадмінтону та баскетболу.

Тут також встановлять паркан, нові лавки та урни. Територію шкільного стадіону облагородять та озеленять, проведуть нове освітлення.

На ці потреби з бюджету планується виділити 34 мільйони 561 тисячу гривень.

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