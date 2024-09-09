Зрада или необходимость? В Киеве новый скандал из-за важного спортивного объекта

В ожидании реконструкции администрация спорткомплекса решила разместить на поле теннисные корты.

Представители спортивного сообщества бьют тревогу — на территории спортивного комплекса "Атлет" — тренировочной и разминочной базы для НСК "Олимпийский" — монтируют теннисные корты. Они настаивают, что им там не место и видят в таких действиях владельцев угрозу для развития легкой атлетики. В то же время руководство госпредприятия, которое занимается объектом, и Министерство молодежи и спорта уверяют – это временная мера. Она наоборот поможет "оживить" комплекс.

Вместо футбольного поля – монтируют корты

В зону внимания общественности спортивный комплекс "Атлет", расположенный в Печерском районе в пешей доступности от НСК "Олимпийский", попадает не в первый раз. В 2021 году, например, поднялась шумиха из-за подозрений, что на его территории могут построить жилые дома. Потому что раньше так уж произошло – ЖК "Альтер Эго" "вырос" на месте сектора для метания. Но потом оказалось, что профильное министерство запланировало реконструкцию легкоатлетической арены, чтобы привести ее к международным стандартам и проводить соревнования соответствующего уровня. Но сроки сдачи объекта переносились и к началу полномасштабного вторжения РФ завершены не были. Таким образом, "Атлет" не то что новые функции не стал выполнять, а вообще оказался в подвешенном состоянии, ведь капитальные расходы на строительные работы были приостановлены.

По соседству с легкоатлетической ареной несколько лет назад вырос жилой комплекс.

На этот раз об "Атлете" заговорили с подачи украинской легкоатлетки, серебряного призера Олимпийских игр в Пекине в 2008 году Ирины Лищинской. На своей странице в Facebook и Instagram спортсменка сообщила, что там, где должны быть сектора для прыжков и стометровка, начали монтировать… теннисные корты.

Вместо футбольного поля пока на "Атлете" будут расположены теннисные корты.

"Я уже много раз разъясняла, что тренировочный/разминочный стадион "Атлет" важен. По международным техническим требованиям у стадиона НСК "Олимпийский" должен обязательно!!! разминочный стадион, чтобы можно было проводить соревнования как национального Чемпионата, так и международные. Если целью является пох**ить легкую атлетику, проведение соревнований, тренировку сборной команды, военных, детей или любителей — это оправдано", — подчеркнула легкоатлетка.

В комментариях спортсменку поддержали и подметили: на фото, где изображен будущий вид "Атлета" после реконструкции, нет кортов. А также назвали такой шаг со стороны спортивных функционеров "хорошим подарком" легкоатлетам за их профессиональные достижения.

"Это ужас… в Киеве нет профильных летних легкоатлетических стадионов, только этот и НСК – все. Где еще соревнования проводить? Без "Атлета" НСК никогда не сможет принимать международные соревнования. И самое главное в проекте, согласованном с беговыми клубами, не было никаких кортов, это нарушение балансодержателя, – отметил Дмитрий Белоцерковец, советник Киевского городского головы и депутат ВР VIII созыва.

"Здесь нечему удивляться! В Киеве негде проводить соревнования в летний период в рамках чемпионата Украины, как минимум", — поясняет не радужные перспективы бегун Антон Комаровский. А другие комментаторы допускают, что, возможно, речь идет о коррупции или бизнес интересах людей, далеких от спорта.

"А говорили "Олимпийская база будет". Ага, все, как всегда, все для людей, а не для тех, у кого нет золотых гор", – считает спортсмен Евгений Гайдай.

Стоимость реконструкции вырастет, но средств пока все равно нет

В Минспорта на критику относительно центральной части стадиона "Атлет" для размещения теннисных кортов отреагировали, распространив релиз с официальной позицией госпредприятия, занимающейся объектом. Она заключается в том, что это временная мера на период вынужденного простоя стадиона. "Зрады здесь никакой нет", — подчеркнули в пресс-службе ведомства и в комментарии "Телеграфу". А и.о. обязанности директора "ДП "СК "Атлет" Андрей Бурлаков объяснил нашему изданию, что для завершения реконструкции нужна значительная сумма, о выделении которой в ближайшей перспективе речь не идет. Здесь стараются сохранить то, что сделано, и дополнительно заработать средства на покрытие затрат.

- В 2022 году мы провели укрепление, чтобы не размывало щебень, которым покрыто центральное ядро, где должно быть футбольное поле. На него в будущем будет укладываться чернозем, песок и высеваться натуральная трава, – подчеркнул Бурлаков. – И по состоянию на сегодняшний день у нас есть заасфальтированные нижним слоем дорожки. Для завершения работ на объекте было необходимо 150 млн гривен – это в ценах экспертизы, сделанной в конце 2021 года. Где-то 20 млн были выделены и потрачены, но с началом полномасштабного вторжения этот инвестпроект Минэкономики был остановлен, и средства на него больше не предусматривались ни одной статьей.

К концу 2021 года реконструкция "Атланта" стоила 150 млн гривен.

Директор ДП добавил, что актуальная стоимость работ может быть выше, в первую очередь из-за дорогостоящего синтетического покрытия фирмы Conica, которое используется для беговых дорожек и т.д. Его в общей сложности нужно для покрытия площади в 7,5 тыс. кв. метров.

- На сегодняшний день мы еще имеем павильон, который используется лишь частично, — отметил Бурлаков. – Там проводит сборы центр олимпийской подготовки художественной гимнастики и размещается школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике. Последние арендуют часть площади за 1 гривну, но компенсируют коммунальные услуги. Но другие помещения, предусмотренные в этом здании для легкой атлетики, простаивают. И наша первая цель использовать и их, чтобы комплекс "ожил" и начал хоть как-то работать. Именно поэтому мы решили сделать теннисные корты, которые нам могут приносить дополнительно 200 тыс. гривен в месяц. Потому что сейчас мы выживаем, хватает только на коммунальные услуги и зарплату 10 сотрудникам.

Покрытие для игры в теннис руководство спорткомплекса обещает убрать как только будут средства на реконструкцию.

Директор ГП добавил, что покрытие, использованное для этого, может быть оперативно демонтировано, как только появится перспектива возобновления реконструкции.

– Мы рассматриваем все возможности привлечения средств. Буквально на прошлой неделе получили предложение от голландцев, которые готовы нам помочь с освещением, – говорит Бурлаков. – Ведь это тоже затратная статья, потому что речь идет о 23-метровых мачтах и мощных прожекторах. Но сможем ли мы получить такую помощь, не знаю, потому что еще только начались переговоры. Кроме того, мы объявили тендер на проектирование реконструкции сектора по метанию копья, расположенного между стадионом "Атлет" и учебно-тренировочным комплексом им. Банникова. Документы о праве собственности на соответствующий земельный участок были получены также в конце 2021 года.

Так что еще раз подчеркну, в наших действиях не стоит искать зрады, наоборот мы заботимся о развитии спорта. Появление теннисных кортов никак не повредит в целом планам по реконструкции СК "Атлант", наоборот, это позволит использовать те возможности, которые есть, уже сейчас, – резюмировал Бурлаков.