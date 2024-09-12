Києву прогнозують дощі та грози: чи знизиться температура цими днями

Про осінь нагадує лише мокра погода

У столиці Україні панують одночасно високі показники на термометрах, а також хмарність та дощі, місцями грозами. Сухої погоди можна очікувати лише на вихідних.

Денна температура упродовж цих днів перебуватиме в коридорі +25…29 градусів. Про це повідомили на сайті Sinoptik.

З самого ранку четверга, 12 вересня, небо буде вкрито хмарами. Одночасно розпочався дощ з грозою, вдень опади припиняться, але ввечері можуть поновитись. Вдень температура прогріється до +29 градусів, а вночі показники впали до +19 градусів. Сила вітру в цю добу коливатиметься в межах штилю 0 м/-легких 2 м/с.

П'ятниця, 13 вересня, очікується хмарною. У другій половині дня ймовірний дрібний дощ, який посилиться ближче до вечора. Повітря вдень прогріється до +25 градусів, а вночі охолоне до +18 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються з ранку і до вечора — легкі 2 м/с.

У суботу, 14 вересня, хмари, що покривали небо у місті вранці вже зникнуть вдень. Опадів не передбачається. Показники на термометрах на початку другої половини доби сягнуть +27 градусів, а вночі опустяться до +18 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються вдень-ввечері — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зафіксується похолодання в Україні після бабиного літа.