Аномальне тепло не піде? Прогноз погоди в Україні на вересень
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Невелике похолодання знову зміниться теплом, каже синоптик Ігор Кібальчич
Перша декада вересня в Україні виявилася аномально теплою з перевищенням середніх температур кліматичної норми на 3–6°С. На фоні теплої погоди продовжувала розвиватися посуха, особливо у сході, півночі й у центрі країни. Помірні дощі пройшли лише на крайньому півдні України внаслідок впливу тут чорноморського циклону та його фронтів.
Друга декада місяця також обіцяє бути надзвичайно теплою практично у всіх областях нашої країни, за винятком західних регіонів, про це у коментарі сайту "Телеграф" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, внаслідок стабільної атмосферної циркуляції з південного сходу до нас надходитиме тепле повітря з центральноазіатських районів та Прикаспійської низовини. Водночас більша частина західної та центральної Європи опиниться під владою арктичного холоду, який дістанеться поступово і до західних областей України. Періодичне проходження атмосферних фронтів забезпечуватиме дощами переважно західні регіони країни, а також місцями південні та центральні області. Опади супроводжуватимуться грозами, місцями також шквалистим посиленням вітру. На жаль, на сході та півночі країни близькість до великого антициклону не дасть формувати опади, тому у зазначених регіонах збережеться сильна посуха, яка посилюватиметься. А локальні невеликі дощі не надто покращать ситуацію.
Щодо температури повітря, каже Кібальчич, то в період з 11 по 15 вересня ночами вона коливатиметься в діапазоні +12…+18°С, у Приазов’ї та на узбережжі морів +17…+22°С; вдень +26...+32°С. Однак на заході країни вже з 14 вересня на фоні злив почне відчутно холодати. Вдень 15 вересня у більшості західних областей денна температура становитиме не більше +13…+18°С. Але похолодання триватиме недовго, і вже з 16 вересня поступово денні показники температури знову підвищаться, досягнувши +22…+27°С у період з 17 по 19 вересня. Загалом до кінця другої декади в більшості областей вдень повітря прогріватиметься до +23…+29°С, у нічний час — до +10…+16°С.
У східних та північних областях з 12 по 14 вересня погода буде вітряною, вдень можливі пориви, 15–20 м/с. У західних і південних регіонах іноді варто чекати туманів, переважно вночі та вранці.