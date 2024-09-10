Аномальне тепло не піде? Прогноз погоди в Україні на вересень

Невелике похолодання знову зміниться теплом, каже синоптик Ігор Кібальчич

Перша декада вересня в Україні виявилася аномально теплою з перевищенням середніх температур кліматичної норми на 3–6°С. На фоні теплої погоди продовжувала розвиватися посуха, особливо у сході, півночі й у центрі країни. Помірні дощі пройшли лише на крайньому півдні України внаслідок впливу тут чорноморського циклону та його фронтів.

Друга декада місяця також обіцяє бути надзвичайно теплою практично у всіх областях нашої країни, за винятком західних регіонів, про це у коментарі сайту "Телеграф" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, внаслідок стабільної атмосферної циркуляції з південного сходу до нас надходитиме тепле повітря з центральноазіатських районів та Прикаспійської низовини. Водночас більша частина західної та центральної Європи опиниться під владою арктичного холоду, який дістанеться поступово і до західних областей України. Періодичне проходження атмосферних фронтів забезпечуватиме дощами переважно західні регіони країни, а також місцями південні та центральні області. Опади супроводжуватимуться грозами, місцями також шквалистим посиленням вітру. На жаль, на сході та півночі країни близькість до великого антициклону не дасть формувати опади, тому у зазначених регіонах збережеться сильна посуха, яка посилюватиметься. А локальні невеликі дощі не надто покращать ситуацію.

Щодо температури повітря, каже Кібальчич, то в період з 11 по 15 вересня ночами вона коливатиметься в діапазоні +12…+18°С, у Приазов’ї та на узбережжі морів +17…+22°С; вдень +26...+32°С. Однак на заході країни вже з 14 вересня на фоні злив почне відчутно холодати. Вдень 15 вересня у більшості західних областей денна температура становитиме не більше +13…+18°С. Але похолодання триватиме недовго, і вже з 16 вересня поступово денні показники температури знову підвищаться, досягнувши +22…+27°С у період з 17 по 19 вересня. Загалом до кінця другої декади в більшості областей вдень повітря прогріватиметься до +23…+29°С, у нічний час — до +10…+16°С.

На карті добре помітно, як на північну та центральну Європу пошириться холод із Гренландії (сині кольори), водночас на сході Європи переважатиме аномально тепла погода (червоні та рожеві кольори). Дані подано за період з 9 по 16 вересня

У східних та північних областях з 12 по 14 вересня погода буде вітряною, вдень можливі пориви, 15–20 м/с. У західних і південних регіонах іноді варто чекати туманів, переважно вночі та вранці.