Літня температура та осінні дощі: чи похолодає у Києві найближчими днями

Парасольки краще не забувати вдома

У столиці тримається тепло та хмарність, іноді йдуть опади. До кінця робочого тижня синоптики прогнозують, що погода майже не зміниться, але показники термометрів падатимуть.

Вітри цими днями не перевищать легких 2 м/с. Про це повідомили у ресурсі Sinoptik.

З самого ранку середи, 11 вересня, небо у місті буде вкрите хмарами. Дощів не передбачається. Вдень температура прогріється до +28 градусів, а вночі показники впали до +16 градусів. Сила вітру в цю добу коливатиметься в межах штилю 0 м/-тихих 1 м/с.

Наступного дня, 12 вересня, сонце також рідко буде з'являтись з-за хмар. Увечері киянам варто готуватись до дрібних опадів. Повітря вдень прогріється до +26 градусів, а вночі охолоне до +18 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час — легкі 2 м/с.

У п'ятницю, 13 вересня, лише ранок та день прогнозуються хмарними. Вдень має розпочатись дрібний дощ, який закінчиться до настання вечора. Показники на термометрах на початку другої половини доби сягнуть +25 градусів, а вночі опустяться до +19 градусів. Найбільші пориви вітру будуть ввечері — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких регіонах України прогнозується похолодання.