Тепло продовжить радувати. Якою буде погода в найбільших містах України 23 грудня

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В Україні хоч і настала зима, проте погода досі нагадує осінь. У понеділок, 23 грудня в більшості регіонах України буде плюсова температура.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані сайту sinoptik.ua. Прогноз стосується Києва, Дніпра, Харкова, Одеси, Львова.

Погода у Києві 23 грудня

Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Синоптики не прогнозують опадів. Температура повітря вночі від -2 до 0 градусів. А вдень стовпчики термометра показуватимуть від 0 до +1 градусів тепла.

Погода в Дніпрі 23 грудня

У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Температура повітря вночі від +4 до +3, а вдень від +5 до +3 градусів тепла.

Погода у Харкові 23 грудня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ йтиме вночі та вранці. Удень він посилиться і закінчиться лише ближче до вечора. температура повітря вночі від +2 до +3. вдень від +4 до +3 градусів тепла.

Погода в Одесі 23 грудня

Весь день в Одесі обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Без опадів. Температура повітря від +1 до +2. А вдень від +8 до +5 градусів тепла.

Погода у Львові 23 грудня

У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний сніг розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.

Температура повітря вночі від 0 до +1, а вдень від +1 до -1 градусів морозу.

Погода у Львові

Яка погода в інших регіонах

За словами синоптика Ігора Кібальчича, у понеділок, 23 грудня, на Лівобережжі пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У західних, а також місцями північних областях очікується невеликий сніг та мокрий сніг. У центрі та на південному заході країни переважно без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях -4…+1, на решті території 0…+5 ; вдень повітря прогріється до +1…+7, у південній частині та у Криму +6…+11 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи чекати українцям снігу на Новий рік.